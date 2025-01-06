  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

06/01/2025

木村拓哉助101歲人瑞達成願望：驚喜現身拉麵店，直升機送仙台演唱會，重拾少女心

#演唱會 #仙台 #人瑞 #夢想 #影視娛樂 #木村拓哉 #SMAP #中居正廣 #日本藝能界
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　日本萬人迷木村拓哉，與男子組合Smap分開發展後，個人魅力依然驚人。早前他接受當地綜藝節目邀請，讓一位已是101歲人瑞婆婆夢想成真，與偶像見面合照之餘，還讓婆婆坐直升機從高崎飛到仙台欣賞演唱會，使婆婆回春反應有如少女。相反，Smap另一成員中居正廣，近日涉及醜聞，形象崩壞，工作被暫停。

 

 

　　52歲木村拓哉到今時今日仍然是萬人迷，魅力驚人。去年尾主演新劇《グランメゾン東京》 SP京都篇播出，反應熱烈。如此受歡迎，其中一個原因，就是他對粉絲十分體貼，使他人氣一直高企。早前，他接受TBS節目《秋刀魚・玉緒的壓歲錢！讓你的夢想成真吧SP2025》邀請，以節目宗旨「透過電視的力量讓人們的夢想成真」，實現了一位101歲人瑞粉絲的夢想。

 

 

　　一位男孫為了實現101歲婆婆的願望，所以找電視台節目組人員幫手，「婆婆好鍾意睇木村拓哉先生嘅劇，是多年忠粉，心願想請木村先生去佢間店食拉麵。」木村拓哉知道後立即答應，便去到婆婆經營的麵店。他先是用餐牌遮著自己的臉，問到婆婆店內推介，當婆婆已立即認出，多年忠愛的偶像的聲線，驚喜得口窒窒問到：「你是木村先生嗎？」見到真人之後，婆婆笑得開懷問到：「點解你會喺度？」

 

 

　　之後，木村拓哉還細心安排給婆婆一個難忘的旅程，安排她乘搭直升機，由高崎飛往仙台，看他的演唱會，當他經過觀眾席見到婆婆時，還主動伸手打招呼，令婆婆開心得哈哈大笑，不斷揮手，熱情度跟一般年輕女粉絲沒有分別。

 

 

　　節目組還訪問婆婆，她祝福偶像身體健康、努力工作，木村拓哉從後出現再送婆婆驚喜，體貼地送上自己演唱會的毛巾紀念品，披在婆婆身上，婆婆甜入心，少女心重現，她笑言：「自己前世做咗咩好事？可以見到木村先生。」最後婆婆還感動得掩面流淚，二人合照來一個完美句號。

 

 

　　節目播出後，不少粉絲留言大表羨慕，仲覺得好感動。相反，另一位Smap偶像級成員中居正廣，則受醜聞困擾，去年被爆出疑在私人飯局性侵富士電視台女員工後，承認支付9000萬日圓（約445港元）掩口費，使中居正廣形象插水，原本已成為「綜藝一哥」的他，主持的節目暫停，廣告亦被取消。原本有望在今年Smap合體演出，木村拓哉出街散步時被日本傳媒問到此事，他表演不滿離開，似乎演出計劃有機會告吹。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因？周身痠痛疲累？可能係患有心身症！點解原生家庭會長時間影響一個人？點樣脫離循環？► 即睇

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#演唱會 #仙台 #人瑞 #夢想 #影視娛樂 #木村拓哉 #SMAP #中居正廣 #日本藝能界
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普移民政策可能衝擊有限

05/01/2025 14:03

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，恒生1個月定存4厘，工銀亞洲3個...

05/01/2025 10:57

貨幣攻略

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk