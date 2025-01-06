木村拓哉助101歲人瑞達成願望：驚喜現身拉麵店，直升機送仙台演唱會，重拾少女心

日本萬人迷木村拓哉，與男子組合Smap分開發展後，個人魅力依然驚人。早前他接受當地綜藝節目邀請，讓一位已是101歲人瑞婆婆夢想成真，與偶像見面合照之餘，還讓婆婆坐直升機從高崎飛到仙台欣賞演唱會，使婆婆回春反應有如少女。相反，Smap另一成員中居正廣，近日涉及醜聞，形象崩壞，工作被暫停。

52歲木村拓哉到今時今日仍然是萬人迷，魅力驚人。去年尾主演新劇《グランメゾン東京》 SP京都篇播出，反應熱烈。如此受歡迎，其中一個原因，就是他對粉絲十分體貼，使他人氣一直高企。早前，他接受TBS節目《秋刀魚・玉緒的壓歲錢！讓你的夢想成真吧SP2025》邀請，以節目宗旨「透過電視的力量讓人們的夢想成真」，實現了一位101歲人瑞粉絲的夢想。

一位男孫為了實現101歲婆婆的願望，所以找電視台節目組人員幫手，「婆婆好鍾意睇木村拓哉先生嘅劇，是多年忠粉，心願想請木村先生去佢間店食拉麵。」木村拓哉知道後立即答應，便去到婆婆經營的麵店。他先是用餐牌遮著自己的臉，問到婆婆店內推介，當婆婆已立即認出，多年忠愛的偶像的聲線，驚喜得口窒窒問到：「你是木村先生嗎？」見到真人之後，婆婆笑得開懷問到：「點解你會喺度？」

之後，木村拓哉還細心安排給婆婆一個難忘的旅程，安排她乘搭直升機，由高崎飛往仙台，看他的演唱會，當他經過觀眾席見到婆婆時，還主動伸手打招呼，令婆婆開心得哈哈大笑，不斷揮手，熱情度跟一般年輕女粉絲沒有分別。

節目組還訪問婆婆，她祝福偶像身體健康、努力工作，木村拓哉從後出現再送婆婆驚喜，體貼地送上自己演唱會的毛巾紀念品，披在婆婆身上，婆婆甜入心，少女心重現，她笑言：「自己前世做咗咩好事？可以見到木村先生。」最後婆婆還感動得掩面流淚，二人合照來一個完美句號。

節目播出後，不少粉絲留言大表羨慕，仲覺得好感動。相反，另一位Smap偶像級成員中居正廣，則受醜聞困擾，去年被爆出疑在私人飯局性侵富士電視台女員工後，承認支付9000萬日圓（約445港元）掩口費，使中居正廣形象插水，原本已成為「綜藝一哥」的他，主持的節目暫停，廣告亦被取消。原本有望在今年Smap合體演出，木村拓哉出街散步時被日本傳媒問到此事，他表演不滿離開，似乎演出計劃有機會告吹。