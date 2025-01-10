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狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？｜自民黨的太陽從西邊出來了？2025-01-10
關鍵字：etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊 etnet得獎名單

10/01/2025

【etnet賞你】賞：米線陣全新火鍋系列火鍋！

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天氣凍時，最啱就係食碗熱辣辣嘅米線同打邊爐！今個冬天，米線陣「胡椒花甲米線系列」暖心回歸，仲為大家帶來全新暖心「火鍋系列」即刻睇下有咩款式米線同鍋物啦！

 

冬日限定：「胡椒花甲米線系列」 必試驅寒鮮味湯底

濃香暖胃湯底既有胡椒微辛，揉合鮮甜花甲及嫩滑雞肉，無論選擇排骨定係豬肚，都一定可以感受到一勺入魂嘅鮮濃湯底！

胡椒花甲排骨雞肉米線 $58

 

排骨使用秘製胡椒湯底慢火燉煮約一小時，入味之餘啖啖肉，配上鮮嫩雞肉、肥美花甲，胡椒辛香配上海鮮嘅甜味，搭配滑溜嘅米線，啖啖鮮甜又暖胃！

胡椒花甲豬肚雞肉米線 $58

 

新鮮花甲、脆口豬肚配搭上鮮嫩雞肉，當海鮮遇上肉，兩種鮮味加上胡椒嘅碰撞，真係會令人停唔到口！

 

全新推出2大火鍋系列 自選刺激辣魚、養生黃酒雞 CP值滿分！

 

晚市兩款火鍋均以直火上菜，既能保溫又有火鍋儀式感，愛辣嘅你必試川式麻辣鴨血烤魚鍋養生滋補就可以揀黃酒排骨煮雞鍋不論選配滑溜米線、彈紅薯粉或是吸收湯汁的水晶粉，同樣滋味滿足。米線陣更追加優惠，堂食顧客以優惠價$20，就可以加配3款指定配餸可選配餸包括:豆卜、芝士腸、仿松葉蟹棒、牛丸、魚蛋、金菇、唐生菜或厚切午餐肉CP值極高！

川式麻辣鴨血烤魚鍋 $68

 

有大大條鯰魚同鴨血，超足料！配搭秘製川醬麻辣湯，刺激味蕾之餘，同時暖身~

 

黃酒排骨煮雞鍋 $68

 

濃烈黃酒香氣同充滿骨膠原嘅雞湯完美融合。加上紅棗同杞子，湯底養生又滋補！

 

etnet賞你】賞：米線陣全新火鍋系列火鍋

etnet讀者只需要根據以下步驟參與遊戲，就有機會獲得米線陣全新火鍋系列火鍋乙

參加方法：

1）讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁 及 米線陣Facebook 專頁

2）於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=924

答案最有創意嘅20位參加者，將會得到米線陣全新火鍋系列火鍋乙份！

 

備註:

    截止日期：2025116日晚上23:59

    經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

    活動受條款及細則約束

 

 

條款及細則：

1. 活動將於202519日起至2025116日晚上1159分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意嘅20位參加者，將會得到米線陣全新火鍋系列火鍋乙份，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10.  經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

 

 

 

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