天氣凍時，最啱就係食碗熱辣辣嘅米線同打邊爐！今個冬天，米線陣「胡椒花甲米線系列」暖心回歸，仲為大家帶來全新暖心「火鍋系列」即刻睇下有咩款式米線同鍋物啦！

冬日限定：「胡椒花甲米線系列」 必試驅寒鮮味湯底

濃香暖胃湯底既有胡椒微辛，揉合鮮甜花甲及嫩滑雞肉，無論選擇排骨定係豬肚，都一定可以感受到一勺入魂嘅鮮濃湯底！

胡椒花甲排骨雞肉米線 $58

排骨使用秘製胡椒湯底慢火燉煮約一小時，入味之餘啖啖肉，配上鮮嫩雞肉、肥美花甲，胡椒辛香配上海鮮嘅甜味，搭配滑溜嘅米線，啖啖鮮甜又暖胃！

胡椒花甲豬肚雞肉米線 $58

新鮮花甲、脆口豬肚配搭上鮮嫩雞肉，當海鮮遇上肉，兩種鮮味加上胡椒嘅碰撞，真係會令人停唔到口！

全新推出2大火鍋系列 自選刺激辣魚、養生黃酒雞 CP值滿分！

晚市兩款火鍋均以直火上菜，既能保溫又有火鍋儀式感，愛辣嘅你必試川式麻辣鴨血烤魚鍋，想養生滋補就可以揀黃酒排骨煮雞鍋，不論選配滑溜米線、彈牙紅薯粉，或是吸收湯汁的水晶粉，同樣滋味滿足。米線陣更追加優惠，堂食顧客以優惠價$20，就可以加配3款指定配餸！可選配餸包括:豆卜、芝士腸、仿松葉蟹棒、牛丸、魚蛋、金菇、唐生菜或厚切午餐肉，CP值極高！

川式麻辣鴨血烤魚鍋 $68

有大大條鯰魚同鴨血，超足料！配搭秘製川醬麻辣湯，刺激味蕾之餘，同時暖身~

黃酒排骨煮雞鍋 $68

濃烈黃酒香氣同充滿骨膠原嘅雞湯完美融合。加上紅棗同杞子，湯底養生又滋補！

【etnet賞你】賞：米線陣全新火鍋系列火鍋！

etnet讀者只需要根據以下步驟參與遊戲，就有機會獲得米線陣全新火鍋系列火鍋乙份！

參加方法：

1）讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁 及 米線陣Facebook 專頁

2）於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=924

答案最有創意嘅20位參加者，將會得到米線陣全新火鍋系列火鍋乙份！

備註:

• 截止日期：2025年1月16日晚上23:59

• 經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

• 活動受條款及細則約束

條款及細則：

1. 活動將於2025年1月9日起至2025年1月16日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意嘅20位參加者，將會得到米線陣全新火鍋系列火鍋乙份，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。