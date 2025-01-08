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特朗普外交碰壁，中美或成意想不到的「朋友」 | 緊跟美國如搭「賊船」，沒有好下場2025-01-03
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08/01/2025

【etnet 賞你】Tea Round茶迴市集限定1+1品茗套裝兩套（總值港幣$100）

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【etnet 賞你】Tea Round茶迴市集

限定1+1品茗套裝兩套（總值港幣$100）

 

          年度茶藝界盛事TEA ROUND 2025將於一月登陸！由Tearoundhk主辦、PMQ元創方及朝顏堂協辦的TEA ROUND 2025將於1月17日至19日在PMQ元創方舉行；這場備受業界認同與支持的盛事，以「Tea Round 茶迴」作主題，象徵新舊品茶世代和而不同的交流融合。大會除了匯聚本地多個老字號茶行，更引入不少新派茶館，以及台灣、韓國等多地人氣茶商聚首一堂，合作推動飲茶潮流！現場集合接近40個人氣品茶與美食攤位，加上流水茶席、府城封茶、展覽與多個茶藝工作坊，無論是品茗專家還是閒來一杯的飲茶愛好者都能樂在其中。

          為方便茶迷於活動期間輕鬆試茶打卡，今年活動首次推出Tea Round市集限定 1+1品茗套裝，當中包括一隻限量版小茶杯及一張現金優惠券。限量製作的白瓷 杯上有「茶」字主題標誌，小巧可愛，精緻設計絕對是值得收藏的紀念品；而套裝內的$20現金優惠券則可於場內本地店家使用。

活動詳情:
TEA ROUND 2025 茶迴
主辦：Tearoundhk
協辦：PMQ元創方、朝顏堂
日期：2025年1月17日（星期五）至1月19日（星期日）
時間：1月17日（星期五）3pm-7pm；1月18日及19日（星期六及日）11am-7pm
地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場
入場費用：全免
官方網站請按 (https://www.pmq.org.hk/event/tea-round-2025/?lang=ch)

＝＝＝＝＝＝＝

只需要根據以下步驟參與我地嘅遊戲，就有機會獲得Tea Round茶迴市集限定1+1品茗套裝兩套（總值港幣$100）！

參加方法：
1）讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁 TEAROUND 茶迴IG (@tearound.hk)
2）於Facebook 讚好並分享活動帖子
3) 於表格中填妥資料並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=925

獎品：Tea Round茶迴市集限定1+1品茗套裝兩套（總值港幣$100） (名額40個)


遊戲截止日期：
2025年1月14日晚上23:59

相關文章：
中環 PMQ 元創方｜茶迴 2025

 

 

 

活動條款及細則：

1. 活動將於2025年1月8日至2025年1月14日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的參加者將獲得Tea Round茶迴市集限定1+1品茗套裝兩套（總值港幣$100，名額40個），參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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