【etnet 賞你】Tea Round茶迴市集限定1+1品茗套裝兩套（總值港幣$100）

【etnet 賞你】Tea Round茶迴市集

限定1+1品茗套裝兩套（總值港幣$100）





年度茶藝界盛事TEA ROUND 2025將於一月登陸！由Tearoundhk主辦、PMQ元創方及朝顏堂協辦的TEA ROUND 2025將於1月17日至19日在PMQ元創方舉行；這場備受業界認同與支持的盛事，以「Tea Round 茶迴」作主題，象徵新舊品茶世代和而不同的交流融合。大會除了匯聚本地多個老字號茶行，更引入不少新派茶館，以及台灣、韓國等多地人氣茶商聚首一堂，合作推動飲茶潮流！現場集合接近40個人氣品茶與美食攤位，加上流水茶席、府城封茶、展覽與多個茶藝工作坊，無論是品茗專家還是閒來一杯的飲茶愛好者都能樂在其中。



為方便茶迷於活動期間輕鬆試茶打卡，今年活動首次推出Tea Round市集限定 1+1品茗套裝，當中包括一隻限量版小茶杯及一張現金優惠券。限量製作的白瓷 杯上有「茶」字主題標誌，小巧可愛，精緻設計絕對是值得收藏的紀念品；而套裝內的$20現金優惠券則可於場內本地店家使用。



活動詳情:

TEA ROUND 2025 茶迴

主辦：Tearoundhk

協辦：PMQ元創方、朝顏堂

日期：2025年1月17日（星期五）至1月19日（星期日）

時間：1月17日（星期五）3pm-7pm；1月18日及19日（星期六及日）11am-7pm

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場

入場費用：全免

官方網站請按 (https://www.pmq.org.hk/event/tea-round-2025/?lang=ch)





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只需要根據以下步驟參與我地嘅遊戲，就有機會獲得Tea Round茶迴市集限定1+1品茗套裝兩套（總值港幣$100）！



參加方法：

1）讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁 及 TEAROUND 茶迴IG (@tearound.hk)

2）於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=925



獎品：Tea Round茶迴市集限定1+1品茗套裝兩套（總值港幣$100） (名額40個)



遊戲截止日期：

2025年1月14日晚上23:59



相關文章：

中環 PMQ 元創方｜茶迴 2025

活動條款及細則：

1. 活動將於2025年1月8日至2025年1月14日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的參加者將獲得Tea Round茶迴市集限定1+1品茗套裝兩套（總值港幣$100，名額40個），參加者不得異議。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。



