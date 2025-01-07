交通補貼︱AlipayHK交通補貼詳解教學：自動領取免拍卡免排隊，享$200回贈方法

大家每個月16號可能會去港鐵站嘟一嘟，拎新一期公共交通費用補貼。2025年元旦日起，AlipayHK成為首個被納入公共交通費用補貼計劃電子錢包，免拍卡免排隊，即可自動領取補貼。只要符合一條件，更可享最高200元回贈，即睇方法詳情。

2025年1月1日起，AlipayHK用戶在乘搭主要公共交通工具時以 AlipayHK「易乘碼」支付單程車費，或以港鐵手機應用程式MTR Mobile的「車票二維碼」乘搭港鐵時以AlipayHK付款，有關交通費用會被用作計算公共交通費用補貼（下稱「補貼」），用戶毋須就相關AlipayHK帳戶或公共交通開支作預先登記。

在計劃下，使用AlipayHK乘搭公共交通工具，無論成人、長者、或小童，以 AlipayHK App 上的「易乘碼」支付，及已綁定AlipayHK帳戶的MTR Mobile App 用戶的每月交通總支出達至計劃門檻即可以獲得補貼。計劃沒有限制受惠人士的年齡及入息水平。

AlipayHK 網站「交通補貼」專頁：https://alipayhk.co/4flQGQB

如何使用Alipay Easy Go易乘碼繳付交通費？

用戶只需於AlipayHK App點擊「易乘碼」，同意協議即可啟用，也可於App內綁定付款方式，於乘車前選擇預設付款方式。「易乘碼」使用方法簡單易用，只需提前開啟並對準交通工具內或站內掃描器掃碼，完成支付後即可乘搭公共交通工具。以AlipayHK App上的「易乘碼」支付指定交通服務的單程費用*，已支付的交通費用即可用作計算交通補貼。

教學短片：https://youtu.be/TytqxN253dM

AlipayHK領取交通補貼四大好處

以AlipayHK領取交通補貼有四大好處，包括獨家「自動領取補貼」功能，啟動後，補貼每月16日自動存入賬戶餘額，免拍卡免排隊更方便。使用AlipayHK乘搭公共交通工具賺取A.Point。以AlipayHK支付乘搭公共交通工具的費用，更可以同時賺取A.Point，並將積分當錢使！如果你選擇以手動方式領取補貼，apps亦有補貼逾期提示，免除補貼逾期失效之苦，另外用戶可查看符合補貼資格的交通開支分佈，每月每日每時的交通開支一目了然。

如何領取補貼？

用戶先於首頁底部欄位點擊「文通」圖示，再點擊「交通補貼」，可選擇「手動補貼」點擊「領取補貼」按鈕補貼將存入至賬戶餘額。之後，選擇「自動領取」補貼，點擊「立即啟動」啟動自動領取補貼，補貼將於每月16號自動存入至賬戶餘額。

公共交通開支逾$400即獲補貼

AlipayHK為本地首個電子錢包獲納入「公共交通費用補貼計劃」。自2025年1月1日起，每月計劃補貼金額按每個AlipayHK帳戶所記錄的合資格實際公共交通開支計算，當每月公共交通開支超出400元，政府會就超出400元的部分提供三分之一的補貼，補貼金額以每月400元為上限。

每月的公共交通開支按每月的首日至最後一日的合資格公共交通開支總額計算。在每月16日起用戶可以透過AlipayHK App，領取上一個月的公共交通費用補貼，領取限期為三個月。

計劃涵蓋的公共交通服務包括：

• 港鐵（重鐵網絡，但機場快線除外）

• 九巴及龍運巴士

• 城巴

• 新大嶼山巴士

• 部份綠色專線小巴路線

• 天星小輪部分航線

• 富裕小輪部分航線

• 港九小輪部分航線

• 新渡輪部分航線

• 電車

計劃不涵蓋的公共交通服務包括：

• 港鐵（輕鐵、港鐵巴士及機場快線）

• 部份綠色專線小巴路線

• 紅色小巴路線線

• 富裕小輪（CKS）部分航線

• 港九小輪（HKKF）部分航線

• 街渡、員工巴士及邨巴

* 「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）（二元優惠計劃）」及「鼓勵就業交通津貼計劃」票價優惠於AlipayHK不適用

推薦好友可享最高200元回贈

即日起，用戶只要成功推薦10位好友以AlipayHK支付車費，即享多達200元回贈，優惠受條款及細則約束，詳細請參閱AlipayHK App。

AlipayHK App「交通補貼」專頁：https://alipayhk.co/3Br1WgV