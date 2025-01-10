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狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？｜自民黨的太陽從西邊出來了？2025-01-10
關鍵字：etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊 etnet得獎名單

10/01/2025

【etnet賞你】賞：西沙GO PARK「GO賀新禧利是封套裝」

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西沙GO PARK 即將開幕，為隆重其事，商場將會舉辦一連串盛大開幕活動。由型格大型充氣打卡點、玩味十足的新春裝置及市集至人氣歌手每月起樂，慶祝活動浪接浪，與全城同賀開幕季，即刻睇下有咩打卡位同精彩活動啦！

 

4大巨型Bearballoon

開幕活動打頭陣有韓國著名流行藝術家Jibin Im獨家聯乘設計4大巨型Bearballoon，今次為西沙GO PARK重新打造4個型格的巨型充氣Bearballon，包括6米高的「HAPPY Bearballoon」，相當震撼各個色彩繽紛的巨型Bearballon充滿正能量、滿載療癒感！

6米高的「HAPPY Bearballoon

 此外西沙GO PARK更聯乘Bearballon推出「開幕限定布袋」換領活動，大家切勿錯過！

韓國人氣流行藝術家Jibin Im獨家聯乘4大巨型Bearballoon開放詳情

日期：2025118日至331

時間：上午10時至晚上10

地點：新界西沙海映路9號西沙GO PARK

開幕月限定！Bearballoon布袋換領活動

日期：2025122日至323

時間：上午10時至晚上10

地點：西沙GO PARK地面顧客服務中心

換領詳情：顧客於西沙GO PARK消費滿HK$400（最多兩張即日消費單據），即可換領限定Bearballoon布袋乙個。

 

GO Blossom！桃花祈園

另一邊廂，西沙GO PARK將夥拍香港本地植物藝術創作團隊BOTANIC UNION，以及本地香氛品牌BeCandle打造【GO Blossom！桃花祈園】， 5米高Awesome Blossom心型桃花樹聳立於中央廣場，玩味十足。場內更會瀰漫BeCandle特調嘅浪漫清新桃花芬芳，滿足大家視角同打卡需求之外，更滿足埋大家嗅覺！

 

GO Blossom！桃花祈園】活動詳情：

日期：2025118日至216

時間：上午10時至晚上10

地點：西沙GO PARK中央廣場

 

GO Pop! 音樂盛宴」

慶祝活動浪接浪，西沙GO PARK為大家構思全方位豐富節目，特別邀請多位人氣歌手包括Jeffrey魏浚笙、Lolly Talk歌手親臨獻唱，Fans們記得要mark定日子呀！

GO Pop! 音樂盛宴」活動詳情

日期：2025126日、22日及316

時間：下午3

地點：西沙GO PARK中央廣場

表演單位：126日：張馳豪、冼靖峰、黃劍文、黃洛妍

22日：VIVAFINALLY、麗英、Kakit鄧家杰

316日：Jeffrey魏浚笙、Lolly TalkSnoopy 詹仕偉

 

GO Shine! 新春市集」

年廿六至年廿九，西沙GO PARK將會為大家匯聚多間本地優質烘焙食品、手作飾物以及寵物衣飾、食品小店，大家可在桃花環繞的環境中，享受購物樂趣！今個新年一於放下都市煩囂，去西沙GO PARK漫遊廣闊開揚、接近大自然，體驗「Happiness in Nature」嘅農曆新年~

GO Shine! 新春市集」活動詳情

日期：2025125日至128日（年廿六至年廿九）

時間：中午12時至下午7

地點：西沙GO PARK中央廣場


西沙GO PARK首度呈獻「GO賀新禧利是封套裝」 

 

新年將至，西沙GO PARK聯乘本地插畫家Zoie Lam (@zlism) 將首次推出一套兩款的 「GO賀新禧利是封套裝」，於Zoie筆下呈現西沙GO PARK獨有的大自然環境及特有運動設施元素，突顯西沙的生態活力，祝願各位新一年都福星「GO」照、齊來感受Happiness in Nature消費滿指定金額即可換領！

 

GO賀新禧利是封套裝」換領活動詳情

日期：202518日至128

時間：上午10時至晚上10

地點：西沙GO PARK地面顧客服務中心

換領詳情：顧客於西沙GO PARK消費滿HK$388（最多兩張即日消費單據），即可換領「GO賀新禧利是封套裝」乙套 (每套2款設計，共8個利是封)

 

etnet賞你】賞：西沙GO PARKGO賀新禧利是封套裝」

etnet讀者只需要根據以下步驟參與遊戲，就有機會獲得西沙GO PARKGO賀新禧利是封套裝」乙套！

 

參加方法：

1)讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁 及 西沙GO PARK Facebook 專頁

2)Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=927

 

答案最有創意嘅30位參加者，將會得到西沙GO PARKGO賀新禧利是封套裝」乙套！

 

備註:

截止日期：2025117日晚上23:59

經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

活動受條款及細則約束

 

條款及細則：

1. 活動將於2025110日起至2025117日晚上1159分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意的30位參加者，將會得到西沙GO PARKGO賀新禧利是封套裝」乙套，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10.  經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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