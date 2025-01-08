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08/01/2025

GLOBAL Wednesday｜美債息高企 點影響投資部署？銀行股績前博得過？｜NVIDIA相關股可吼？

#業績 #hot talk 1點鐘 #美國經濟 #美股 #王榮昆 #英偉達 #NVDA #科技股 #晶片股 #AI #銀行股
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嘉賓：資深財經分析師　王榮昆

 

　　美國12月ISM服務業指數及11月JOLTS職位空缺數雙雙勝預期，對減息預期造成打擊，加上特朗普即將入主白宮，勢必重燃美國通脹升溫憂慮？減息預期如何預測？美國債息高企，10年期債息一度逼近5厘水平，如何影響投資部署？英偉達(NVDA)於全球最大消費性電子展(CES)發布多項產品，惟隔晚股價跌逾6%，反映投資者認為新產品驚喜不大？投資者可否趁股價回調吸納？其合作企業的股份值得吼？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/XkePv9buxXw?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:39開始 — 節目開始

 

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