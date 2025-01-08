2025初一新春匯演：熊貓、迪士尼、LINE FRIENDS花車登場，泰韓人氣組合及全美一叮獲獎團體現身，觀眾購票指南

今年年初一的國泰新春國際匯演陣容更勝去年！參與匯演的團體總數達55 個，包括多個曾於環球選秀節目《全美一叮》獲獎團體，泰國人氣男團及K-Pop 女團首次參與表演，絕對有新鮮感。9 架花車焦點推介大熊貓、迪士尼樂園及人氣卡通LINE FRIENDS 主題花車，提提你，初一新春匯演觀眾座席門票將於本周六（1 月11 日）開售，一嘗近距離感受喜樂喜慶賀新春！

今年國泰新春國際匯演之夜主題為「如意新春 喜樂連連」，當晚將有花車 9 架登場，花車設計融入了香港的地道元素，以近期大熱大熊貓爲主題，甚或將熊貓聯乘香港特色美食奶茶驚喜亮相。此外，部分花車以蛇的線條為靈感，以香港天際線為主題，勾勒出香港地標風貌，不少花車亦用上了賀年字句、精美風車、揮春及繁花等賀年元素，向觀眾拜年。

熊貓暢遊香港號@文化體育及旅遊局│香港旅遊發展局│香港海洋公園

閃耀蛻變 賀新禧@LINE FRIENDS

花開迎福慶蛇年@香港迪士尼樂園

家之歡聚，福滿團圓@國泰

與你並肩 共迎新春@香港賽馬會

另外，更有亞洲旅遊交流中心、澳門特別行政區政府旅遊局及優質旅遊服務協會主題花車。

55 個匯演團體陣容強大

今年匯演演出團體總數達55 個，來自14 個國家地區的表演好手參與匯演。包括首次參與陝西表演藝術團，藝團曾於 第十四屆全運會開幕及閉幕式、第十一屆全國殘障運動會暨第八屆特奧會參與開／閉幕式表演，更多次獲國家級、省級「群星獎」。

陝西表演藝術團

另外，大家可於年初一一次過欣賞2020 年《全美一叮》冠軍賽第一印度勁舞團（V.UNBEATABLE DANCE GROUP）、2018 年《全美一叮》（第13 季）亞軍奧地利特技舞蹈團（Zurcaroh）、曾於2016 年《全美一叮》 獲得「黃金按鈕」阿根廷馬力沸擊樂舞蹈團（MALEVO）及曾參與2021 年《全美一叮》準決賽日本舞動花式單輪車（UniCircle Flow）的精彩表演。

日本舞動花式單輪車（UniCircle Flow）曾參與2021 年《全美一叮》準決賽

奧地利特技舞蹈團（Zurcaroh）

法國現代芭蕾（20’ Street Ballet）

阿根廷馬力沸擊樂舞蹈團（MALEVO）• 曾於2016 年《全美一叮》 獲得「黃金按鈕」（Golden Buzzer）

德國奇幻高蹺（The Fantastic Trip）

勁歌熱舞最能帶動氣氛，韓國K-Pop 女團Kep1er、泰國人氣男團LYKN、菲律賓文化舞蹈團、西班牙狂舞派對（Comparsa Shambala）、紐西蘭森巴狂熱舞蹈團（Samba Passion）亦首次參與表演，相信帶來新鮮感。

泰國人氣男團LYKN

韓國K-Pop 女團Kep1er

西班牙狂舞派對（Comparsa Shambala）

紐西蘭森巴狂熱舞蹈團（Samba Passion）

當晚，巡遊隊伍將從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演將於晚上8 時正式開始，而匯演開始前約下午6 時將有18 個本地表演團體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演，率先炒熱現場氣氛。

Chestroll Dance Crew 2019 年、2023 年世界舞蹈賽事World of Dance Hong Kong 冠軍

「國泰新春國際匯演之夜」於香港文化中心、廣東道及彌敦道設有觀眾座席，門票分港幣480 元、450 元及300 元，將在2025 年1 月11 日（星期六）上午8 時起，於旅發局九龍旅客諮詢中心發售（地址: 尖沙咀天星碼頭），先到先得，售完即止。

2025 國泰新春國際匯演之夜

日期：2025 年1 月29 日（星期三）大年初一

時間：晚上8 時至9 時45 分（下午6 時有預熱表演）

巡遊路線︰尖沙咀香港文化中心廣場 → 廣東道 → 海防道 → 彌敦道（以香港喜來登酒店為終點）

註︰1 月30 日及31 日（初二及初三）部分內地及國際表演隊伍，於大埔林村許願廣場、東薈城名店倉、啟田商場、黃大仙中心 （1 月30 日）、PopCorn、青衣城、圍方 （1 月31日）參與演出。

註︰1 月30 至2 月13 日（初二至元宵節翌日 ）部分花車於大埔林村許願廣場公開展覽。

旅發局新春活動網頁