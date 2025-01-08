  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

08/01/2025

環保升級改造︰DHL退役制服變潮流配飾，本地設計師主理慈善義賣支持Redress

#Shopping #慈善義賣 #本地設計師 #DHL #Redress #環保 #升級改造 #upcycle
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: DHL Express香港

　　速遞公司進軍時裝界，新推潮流配飾？非也，國際速遞公司DHL Express利用退役的DHL 速遞員制服，升級改造成一系列全新限量版潮流單品，為舊制服賦予新生命減少不必要浪費，同時支持環保。新系列即日起接受預訂，更與本地非牟利團體Redress 攜手舉辦慈善義賣，所有收益在扣除成本後，將全數用作支持新晉設計師發展！

 

 

　　如果唔話你知DHL Express新推全新的限量版時尚單品，由退役速遞員制服 upcycle而成，你會發現嗎？本年度的『Redress 設計大賽』中獲得『DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬』設計師徐逸昇（Angus Tsui），將已退役的DHL 速遞員制服包括防水風褸、雨衣、工裝褲和外套夾層等衣料，巧妙轉化為限量版單肩包、多功能斜揹包和銀包。新品保留DHL 的標誌性外觀、商標和品牌顏色，不失耐用和實用性功能，平衡環保、實用及設計三方面元素，減少不必要浪費，為保護地球出一分力。

 

本年度的『Redress 設計大賽』中獲得『DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬』設計師徐逸昇（中）。

 

DHL Upcycled Journeyer Wallet，適合日常或外出旅遊使用，設有拉鍊前袋和多個卡槽。$980

 

DHL Upcycled Versatile Sling Bag，多功能且時尚的斜揹包配上經典的 DHL 標誌，巧妙地利用重新被剪裁的面料。斜揹包設有多個口袋和可調節的揹帶，設計隨興又帥氣，適合側揹或斜挎。$1,980

 

DHL Upcycled Voyager Shoulder Bag，日常出行必備的單肩包，前袋巧妙地融入經典的 DHL 標誌，拉鍊和布料更是從原始制服中重新被剪裁利用。$1,980

 

DHL Express x Redress 慈善義賣

 

　　限量版升級再造系列於1 月8 日起在https://www.angustsui.com/shop接受預訂，預計於第一季開始由DHLExpress 以GoGreen Plus 服務派遞，該服務通過使用永續航空燃料減少運輸期間所產生的二氧化碳當量（CO2e）排放。DHL 將與本地非牟利團體Redress 攜手舉辦慈善義賣，所有收益在扣除成本後將全數撥捐Redress，用作支持及培育「Redress 設計大賽」之歷屆參賽設計師。

 

 

DHL Express x Redress 慈善義賣

 

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#Shopping #慈善義賣 #本地設計師 #DHL #Redress #環保 #升級改造 #upcycle
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

自民黨的太陽從西邊出來了？

08/01/2025 11:40

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk