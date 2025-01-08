環保升級改造︰DHL退役制服變潮流配飾，本地設計師主理慈善義賣支持Redress

速遞公司進軍時裝界，新推潮流配飾？非也，國際速遞公司DHL Express利用退役的DHL 速遞員制服，升級改造成一系列全新限量版潮流單品，為舊制服賦予新生命減少不必要浪費，同時支持環保。新系列即日起接受預訂，更與本地非牟利團體Redress 攜手舉辦慈善義賣，所有收益在扣除成本後，將全數用作支持新晉設計師發展！

如果唔話你知DHL Express新推全新的限量版時尚單品，由退役速遞員制服 upcycle而成，你會發現嗎？本年度的『Redress 設計大賽』中獲得『DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬』設計師徐逸昇（Angus Tsui），將已退役的DHL 速遞員制服包括防水風褸、雨衣、工裝褲和外套夾層等衣料，巧妙轉化為限量版單肩包、多功能斜揹包和銀包。新品保留DHL 的標誌性外觀、商標和品牌顏色，不失耐用和實用性功能，平衡環保、實用及設計三方面元素，減少不必要浪費，為保護地球出一分力。

本年度的『Redress 設計大賽』中獲得『DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬』設計師徐逸昇（中）。

DHL Upcycled Journeyer Wallet，適合日常或外出旅遊使用，設有拉鍊前袋和多個卡槽。$980

DHL Upcycled Versatile Sling Bag，多功能且時尚的斜揹包配上經典的 DHL 標誌，巧妙地利用重新被剪裁的面料。斜揹包設有多個口袋和可調節的揹帶，設計隨興又帥氣，適合側揹或斜挎。$1,980

DHL Upcycled Voyager Shoulder Bag，日常出行必備的單肩包，前袋巧妙地融入經典的 DHL 標誌，拉鍊和布料更是從原始制服中重新被剪裁利用。$1,980

DHL Express x Redress 慈善義賣

限量版升級再造系列於1 月8 日起在https://www.angustsui.com/shop接受預訂，預計於第一季開始由DHLExpress 以GoGreen Plus 服務派遞，該服務通過使用永續航空燃料減少運輸期間所產生的二氧化碳當量（CO2e）排放。DHL 將與本地非牟利團體Redress 攜手舉辦慈善義賣，所有收益在扣除成本後將全數撥捐Redress，用作支持及培育「Redress 設計大賽」之歷屆參賽設計師。

DHL Express x Redress 慈善義賣