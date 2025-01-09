奧斯卡前哨戰｜《演員工會獎》提名名單公布！艾哲倫保迪與狄美摩亞再度入圍，淺野忠信挑戰真田廣之爭視帝

國際影視界的盛事《第82屆金球獎》（Golden Globe Awards）日前已經舉行，而作為奧斯卡金像獎指標的《第31屆演員工會獎》（Screen actors guild awards 簡稱SAGA）將於2月24日舉行。於《金球獎》勇奪影帝、影后的 Adrien Brody（艾哲倫保迪）和Demi Moore（狄美摩亞），在SAGA繼續入圍SAGA。而《金球獎》上成為大贏家的日本武士劇集《幕府將軍》（Shogun）在《SAGA》同樣有4獎提名，當中「金球視帝」的真田廣之與同劇另一男演員淺野忠信將會變成對手，爭奪《SAGA》視帝寶座。

《SAGA》一直被視為《奧斯卡金像獎》的風向球，所以大眾都會很關注SAGA的結果，原定香港時間昨晚公布提名名單，但因美國格杉磯發生大火災關係，改為發放新聞稿公布入圍角逐名單。在電影方面，除了「金球影帝」的美國影星Adrien Brody（艾哲倫保迪）憑《粗獷派建築師The Brutalist》繼續入圍，他的競爭對手還有《Queer》的Daniel Craig（丹尼爾格力）、《教宗選戰》的Ralph Fiennes、《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）的添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）等人。

至於影后方面，Demi Moore（狄美摩亞）在《金球獎》有零的突破，首次奪得「金球影后」的她同樣入圍；《魔法壞女巫》（Wicked）的Cynthia Erivo、《阿諾拉》（Anora）的Mikey Madison以及《毒王女人夢》（Emilia Pérez）的誇性別女星Karla Sofia Gascon 一起再度爭獎。不過在《金球獎》奪得劇情組最佳女主角的《I'm Still Here》的Fernanda Torres，未有入圍角逐SAGA，外間感到意外。

另一個驚喜，則是SAGA劇集類的視帝，「金球視帝」真田廣之繼續憑藉《幕府將軍》（Shogun）入圍，而在《金球獎》上奪得「影集最佳男配角」的淺野忠信同時入圍，到時隊友變成競爭對手，以淺野忠信入行多年，經驗非淺，都有一定的實力拗手瓜。

至於視后方面，《幕府將軍》（Shogun）女主角澤井杏梨入圍外，早前於Netflix播出的《柏捷頓家族：名門韻事Bridgerton》第3季的女主角Nicola Coughlan，也喜獲入圍。Nicola Coughlan 得知消息後，在個人社交媒體透露收到消息時感到驚喜，1月9日便38歲的她表示這是最好的生日禮物。

SAGA入圍名單：

電影類：

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