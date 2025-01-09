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09/01/2025

【FOCUS】中國去年CPI漲0.2%，救萬科關通縮事？

#CPI #PPI #通縮 #房地產 #萬科 #價格戰 #中國經濟
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　　中國2024年居民消費價格（CPI）定格於上漲0.2%，續遠低於年初設定的「3%」目標；反映上游價格的工業出廠者價格（PPI）則跌2.2%，雙雙印證2025年重點工作之一的「全方位擴大國內需求」，勢需更多「積極有為」政策出台。通縮預期揮之不去，牽涉因素錯綜複雜，而房地產當是最大拖累之一，眼下正迎來一重大觀察節點。

 

PPI錄連續27個月負增長

 

　　國家統計局周四（9日）公布，12月CPI按年漲0.1%，錄9個月最低；全年計，除旅遊價格一枝獨秀，交通工具、牛羊肉、蛋奶鮮果等價格齊錄倒跌。僅以交通工具為例，乘聯分會秘書長崔東樹周一（6日）就透露，去年全國乘用車降價車型多達227款，平均降幅1.6萬元（人民幣．下同）或8.3%，新能源車平均降幅更達1.8萬元或9.2%。

 

CPI數據顯示「交通工具」價格去年跌5.1%，車企價格戰不斷。

 

　　再看PPI，12月按年跌2.3%，錄連續27個月負增長；全年計，石油煤炭、黑色金屬、造紙、農副加工等行業為跌價重災區。價格不振，拖累去年首11月規模以上工業企業利潤按年降4.7%。為幫助陷入困境的企業，減輕其成本壓力，廣東、江蘇、安徽據報相繼下調基準火力發電合約價8.9%至16%不等。

 

樓市相關行業盈利無運行

 

　　通縮懸崖當前，盈利亦無運行，Wind數據就顯示，去年盈利下滑的A股上市公司，首當其衝集中於房地產開發、鋼鐵、水泥、玻璃、焦炭等跟樓市需求息息相關行業。典型一例即是萬科（02202）（深：000002），去年銷售額縮水34.6%，首三季虧損179.4億元（2023年同期為賺136.2億元）。

 

去年盈利下滑的A股上市公司，首當其衝集中於房地產開發、鋼鐵、水泥、玻璃、焦炭等跟樓市需求息息相關行業。

 

　　昔日內房龍頭淪落到此，產業鏈上的其他行業當難以幸免，難怪摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強，將「助力房地產去庫存」列為「打破通縮新三大工程」之一（另兩項為充實社會保障、幫地方政府還錢）。據其測算，全國開發商庫存接近2000萬套。

 

首季99億元債務到期壓頂

 

　　樓市何時脫困，事關消費信心和通縮預期，而眼下一顆「巨雷」能否成功拆彈更是重大考驗，說的正是有國資背景的萬科。早在去年11月，公司信用評級即遭標普由「BB-」垃圾級進一步降至「B+」，預示了面對今年330億元人民幣境內外債券到期（或面臨贖回）的挑戰。

 

萬科今年面對330億元人民幣境內外債券到期（或面臨贖回）的挑戰。

 

　　然而，單月銷售僅200億元出頭，大股東深鐵集團去年首三季巨虧逾80億元，首季即有99億元債務壓頂的萬科，如何「全力以赴從經營端和融資端籌集資金」，可謂挑戰不小。

 

　　鑑於萬科有限的流動性緩衝空間，政府最終會否打破「道德風險」禁忌介入馳援，進而成為繼取消財政「過緊日子」提法、以真金白銀「以舊換新」補貼刺激消費端之後，又一打破路徑依賴的契機？正迎來一重大觀察節點。

 

撰文：金子安

 

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