深圳COSTCO｜北上辦年貨！精選25件人氣賀年禮盒/食品/裝飾物！慶祝開業一周年 新會員及續會只需199元！

還有兩個多星期就到農曆年，大家開始辦年貨未？近年很多香港人都喜歡上深圳玩，其實都可以考慮北上買賀年食品及禮盒，價錢平很多之餘，選擇又多又有新鮮感。深圳COSTCO今個月慶祝開業一周年，1月內新入會及續會只需199元（原價299元）！

極具分量賀年禮盒

在香港買賀年禮物，主要都是曲奇、朱古力，COSTCO的禮盒選擇多好多，而且包裝精美，全部都大大件，分量（及重量）十足，非常適合講求體面的人！

山海臻禮「菌菇海鮮禮盒」¥299.9

（鮑魚、元貝、鱈魚膠、螺片、竹笙、花菇、羊肚菌、黑牛肝菌、紫菜）

御海臻禮「海鮮禮盒」¥379.9

（黃花膠、紅極參、鮑魚、螺片、元貝、墨魚乾、紫菜）

老滇凰「甄選參片＋靈芝禮盒」¥399.9

顏依依即食燕窩（40g x 9瓶）¥289.9

小丸子關茶茶菓子（15件）¥189.9

稻香村「新年納福禮盒」¥125.9

法國製造松露朱古力（1kg x 2盒）¥119.9

陽光美膳飽汁佛跳牆 ¥189.9

新東陽「甄選肉鬆禮盒」（150g x 3罐） ¥119.9

Bibigo「黑松露芝士培根意麵」（250g x 3罐） ¥59.9

雖然不算是禮盒，但據說很好吃，很受歡迎，應該買來送禮也不錯。

迪士尼新年拼圖禮盒 ¥99.9

雖然不是食物，但非常精美，1000塊拼圖連框都只是¥99.9，超大盒，Disney fans必入手！

抵買賀年食品

除了禮盒之外，賀年食品亦非常人氣，特別是從美國入口、COSTCO先家品牌「KIRKLAND」的果仁！另外，現場所見，不少人都搶購車厘子及士多啤梨。

場內最多人買的，除了是開心果，就是車厘子。

海運智利車厘子3J（2.5kg）¥159.9

紅顏草莓（1kg）¥89.9

KIRKLAND鹽烤開心果（1.36kg）¥99.9

KIRKLAND開心果仁（680g）¥127.9

KIRKLAND西梅乾（1.58kg）¥99.9

賀年家居裝飾物及服飾

新年佈置屋企都非常重要，除了揮春之外，店內亦有很多應節的裝飾可供選擇，更有可愛的小朋友服飾！

發財咕o臣¥79.9

醒獅暖手抱枕 ¥79.9

五路財神（一套5個）¥299.9

迎春小熊裝飾（18.9吋高）¥299.9

年衣兒童馬甲帽子套裝 ¥199.9

超值名牌內衣褲

不少人都有新年換新內衣褲的習慣，不少客人都表示COSTCO的Calvin Klein內衣褲抵買；女士們可以考慮Nautica的紅噹噹內衣褲套裝，著住打麻雀就戰無不勝！

CK男士內褲（3件裝）¥159.9

CK男士圓領T恤（3件裝）¥178.9

Nautica內衣褲襪禮盒 ¥79.9

精選家電

COSTCO其實都出售不少電器，大型如電視、雪櫃當然不會建議大家抬返香港，不過，小型的，都可以考慮一下，最有趣是見到一個圍爐煮茶器，中間可以煮茶，旁邊可以烤小點心。

圍爐煮茶器 ¥299.9

場內還有韓國CUCKOO的電飯煲。

1月內新入會及續會只需199元（原價299元）。

深圳costco

地址：深圳市龍華區民達路68號