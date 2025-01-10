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10/01/2025

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　特朗普(Donald Trump)未上任已在大放厥詞，既說要「收回」巴拿馬運河，又要丹麥把格陵蘭賣給美國，更過分的是把主權大國加拿大稱作美國的第51個州。

 

　　對此等侮辱性言論，其總理杜魯多(Justin Trudeau)竟不敢置一詞。杜魯多對美國的指令一直以來都忠實執行，現在要下台了，不但得不到一絲美國的安慰，素來不喜歡他的特朗普還要踩上一腳。

 

　　特朗普在擴充領土方面如此密集發出恫嚇言論，究竟意欲何為？在國際關係上，以堂堂候任美國總統之尊，在丹麥已表明格陵蘭是「非賣品」後，仍叫別人放棄領土，因為這個大島美國有用，若不放棄，便要對丹麥大加關稅，這是何等的霸權無賴！

 

特朗普還未上任，就在擴充領土方面密集發出恫嚇言論。(AP)

 

　　對巴拿馬，美國在1989年已有不顧聯合國的反對，派兵入侵並抓捕其總統的先例，難保不會故技重施。至於加拿大，美國一樣在揮舞關稅大棒，估計還會有後著。

 

巴拿馬懷璧其罪，擁全球重要水道

 

　　特朗普是否只是在吹吹水，過點口癮，不能太認真？我相信以美國的霸權本性，特朗普對這些地方都是垂涎三尺的。

 

　　究竟這三個地方對美國有何價值，值得他不顧形象悍然展開巧取豪奪的架勢？巴拿馬運河的價值是顯而易見的，特朗普埋怨巴拿馬對過境的美國船隻徵收的費用太高，加上巴拿馬政府在2021年又再與「長江和記實業集團」續了25年的約，容許她管理運河進出兩端的港口，美國的政客大感不滿，乾脆亂指長和是中國共產黨。對於這個指控，港人難免要掩嘴失笑。

 

巴拿馬運河是全球最重要水道之一，特朗普抱怨其對美國過境船隻徵費過高。(AP)

 

　　不過，欲加之罪何患無詞，巴拿馬只得400多萬人口，GDP幾乎只及香港四分之一，如此弱國，卻擁有全球最重要水道之一，懷璧其罪，巴拿馬未必能頂得住壓力。

 

格陵蘭資源豐，美欲奪北極圈航道

 

　　格陵蘭面積巨大，等於整個美國的22%，但人口卻只得5.6萬多人，其位處極北苦寒之地，經濟難以發展起來並不奇怪。不過，此島天然資源豐富，有鈾及稀土，後者又有中國幫其開採。長期而言，它的最重要價值也許是位處北極圈地帶，在地球暖化後，北極圈航道漸可通行，格陵蘭的地位便會舉足輕重，美國最想奪得的，應便是北極圈航道的控制權。以強凌弱，不擇手段，仍是美國在國際關係上的本色。

 

 格陵蘭天然資源豐富，而且其所處的北極圈航道在未來相當重要。(AP)

 

　　加拿大複雜一些。美國GDP是加拿大的12至13倍，人口是她的8.81倍，兩國強弱懸殊。加拿大75%出口的目的地是美國，入口的56%則來自美國，對美國出口的量等於加拿大GDP的25%，對美的貿易盈餘1410億美元，等於GDP的6.5%。由此可知，加拿大對美倚靠甚深，美國威脅向加拿大徵收25%的關稅，加拿大不易應付。加拿大歷任政府倒應為此負上責任，過去9年，杜魯多對美國總統忠誠如犬，或許以為美國總會念著舊情，不會對加拿大開刀，所以沒有在國際貿易上多元化。經此一役，若加拿大仍相信美國不會對她怎麼樣，便只能自歎其愚了。

 

倡加國成第51州，助減慢美衰落

 

　　美國對加拿大的興趣可能也是最大。若是吞併了加拿大，美國的GDP立時便多了8%左右，人口多了11.4%，這些增加雖不算很大，但總算可為不斷衰落的美國沖喜一下。美國要計算的，便是值不值得為這8%左右的GDP，去應付吞併一個這麼大的國家後，所帶來的十分複雜的後遺症。特朗普最感興趣的，恐怕也是加拿大在北極圈中的大量領土，光是在北冰洋，加拿大擁有主權的島嶼便有36563個，地球繼續暖化後，這條新的航道極具戰略意義。

 

　　特朗普聲稱很多加拿大人都愛死把加拿大納入美國的第51個州，此種自我吹噓，若是十分真實，他便不用補上一段：「若加入了美國，便不用交關稅了，而且稅率會降低很多，又不再怕中俄對加拿大的安全威脅了。」其實中俄哪有威脅過加拿大？最嚴重的威脅正是來自美國，把你吞併掉，若不答應便加關稅，這還不是威脅？

 

特朗普在社交平台上載一幅將加拿大版圖併入美國國旗的圖片（特朗普Truth Social圖片）

 

　　美國在這三個地方的直接博弈對手是國力懸殊的巴拿馬、毫無戰鬥力的丹麥及加拿大。對加拿大而言，選擇美國還有稅率可減的吸引力。美國稅率不低，但加拿大更高，也許不少加拿大人會覺得可以考慮。

 

　　美國在這些國家面前，或可予取予攜，從而減慢其衰落之勢。但今天的中國用購買力平價計算，GDP已是美國的1.3倍，美國就算多了個加拿大，經濟實力上依然不可避免地追不上中國。況且合併會帶來諸多內外困擾，拖著美國發展，反而使到中國有更多時間去發展科技與經濟。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

【知識庫】格陵蘭有何價值？

 

　　－格陵蘭擁有豐富的礦產資源，包括鐵礦、鈾、鋅、鉛、金、稀土元素等。此外，格陵蘭的海域還擁有大量的漁業資源和潛在的石油和天然氣儲量。

　　－格陵蘭位於北極圈內，地理位置十分重要。隨著北極地區冰層的溶化，新的航道開通，格陵蘭的戰略地位進一步提升，成為國際航運和軍事戰略的重要地點。

　　－格陵蘭的冰川和冰蓋是研究氣候變化的重要地點。科學家通過研究格陵蘭的冰芯，可以獲得有關地球氣候歷史和變化的重要數據。

　　－格陵蘭擁有壯麗的自然景觀，如冰川、冰山、極光等，吸引大量遊客前來觀光和探險。

 

（本文原載於1月10日《香港經濟日報》）

 

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