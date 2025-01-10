1周部署｜阮子曦：港股氣氛轉差？恒指萬九點支持力度大？芯片股勿跟車太貼？

嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦

港股周五(10日)反覆受挫，收市報19064點，跌176點，總結全周則跌695點，連跌5日，本周恒指因內地通脹持續走弱，加上騰訊(00700)受壞消息影響股價下挫，恒指本周未能扭轉頹勢，下方支持位續看19000點？基本面有否轉弱？另外，有傳拜登政府縮緊NVIDIA等企業芯片出口限制，市場憧憬將利好中資芯片股，中芯(00981)、華虹(01347)逆市造好，惟中美兩國之間角力不斷，芯片股要小心不要跟車太貼？

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