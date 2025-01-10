  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
基金債券攻略
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

10/01/2025

摩根中國先驅A股基金四平八穩

#基金債券攻略 #A股基金 #中國基金 #消費股 #理財智慧
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　今日（10日）是2025年第一次和大家見面，在此祝各位新年進步，投資得心應手。

 

　　上日提到，大家部署今年的基金投資時，可以考慮增持中國基金，尤其是純A股的「神州基金」，甚至可以作為組合的核心。

 

　　我挑選了四隻較熱門的A股基金供大家參考，包括摩根的中國先驅A股基金、安聯的神州A股基金、聯博的中國A股基金和華夏的新視野中國A股基金。

 

　　正如上日所言，這四隻A股基金中，無論規模和歷史，都以安聯的神州A股基金較突出，它於2009年成立，基金規模已達28億美元，以純A股基金來說，已經是當中最大的了。

 

　　不過，論歷史，卻以摩根的中國先驅A股基金最悠久，因為它於2006年已成立，但基金規模遜於安聯，只有約7億美元。其他兩隻的規模更小，華夏的A股基金，更只有幾百萬美元的規模，影響力可說是微不足道。

 

持純A股的「神州基金」，在今年宜多加留意。(Shutterstock)

 

　　若以成立至今的回報計，摩根是最出色的一隻，18年多以來，累積上升3.6倍，折算的年回報有7.2%。其餘的安聯只有3.4%，聯博是1.8%，而規模最細的華夏更只有約1%。因此，衡量各方面的因素後，我認為，摩根的中國先驅A股基金最值得大家考慮。

 

　　選股方面，摩根和安聯是十分接近的。在十大持股之中，有九隻相同，包括排首位的貴州茅台，以及寧德時代、立訊精密、中信證券、招商銀行、中國平安、中國太保、長江電力和美的集團（見附表），差別只是比重。

 

　　如果真正要分辨兩者的風格，主要就是大家對金融股和工業股的比重，安聯較看重金融股，基金中佔比達兩成三，是所有行業之最；而摩根則較看重工業股，基金中佔比也是兩成三，是所有行業之最。

 

　　自從中央政府推出組合拳救市，以及中央經濟工作會議重申刺激內需已經放在最突出位置後，我認為，內需股比重較高的基金，包括基本消費和非必要消費的基金，未來的表現應該會較好。

 

　　從這一個角度看，摩根的中國先驅A股基金也有可取之處，因為它持有的基本消費和非必要消費股的比重是24%！

 

　　所以，我自己形容，摩根的中國先驅A股基金是最四平八穩的一隻基金，適合中長線持有。

 

兩大A股基金十大持股比較

安聯神州A股基金

摩根中國先驅A股基金

股票名稱

持股比重

股票名稱

持股比重

貴州茅台

5.3%

貴州茅台

6.6%

招商銀行

5.1%

寧德時代

5.2%

中信證券

5.15%

中國平安

4.7%

寧德時代

4.8%

招商銀行

4.3%

中國平安

4.3%

美的集團

3.6%

美的集團

3.6%

中國太保

3.2%

立訊精密

2.8%

長江電力

3.1%

建設銀行

2.4%

中際旭創

3.1%

中國太保

2.3%

中信證券

2.6%

長江電力

2.2%

立訊精密

2.6%

以兩基金截至去年10月底數據為準

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河，你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任？► 立即投票

我要回應
更多基金債券攻略文章

你可能感興趣

#基金債券攻略 #A股基金 #中國基金 #消費股 #理財智慧
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk