2025日本櫻花｜第一回「櫻花開花預測」：東京最早！3月21日開花！福岡3月23日、大阪3月26日

雖然，日本很多地區這幾天都下大雨，但氣象新聞公司Weathernews已經在1月9日發報了2025年第一回「櫻花開花預測」！今年預計最早開花的是東京，將在3月21日開花，而緊接著會是橫濱及高知，預計在3月22日開花。去年西日本的櫻花足足遲了十幾日開花，令不少遊客大失預算（記者都是「受害者」之一！），但預測今年會跟往年差不多，將會於3月底左右開花，準備今年去睇櫻花的遊客要留意一下！

Weathernews的2025年第一回「櫻花開花預測」，東京會是日本最早開花的地方。（圖片來源：photoAC）

緊接著東京，預測高知及福岡分別於3月22日及3月23日開花。（圖片來源：Weathernews）

從這個圖可以看到全國最人氣賞櫻熱點的櫻花開花預測，東京上野公園是3月22日，京都嵐山是3月28日。（圖片來源：Weathernews）

預計北日本比往年早開花

雖然，東日本及西日本預計開花日跟往年差不多，但因為預測北日本4月的氣溫會比往年高，所以有機會提早很多開花，特別是北海道，往年平均要5月初至5月中才開花，今年預計會早很多，如函館是4月22日、札幌是4月24日；至於仙台及青森，分別是4月4日及4月18日，比往年早幾天。

東北最人氣的賞櫻熱點青森弘前公園，預計櫻花開花日為4月18日。（圖片來源：弘前公園総合情報サイト）