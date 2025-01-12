北約啟動東擴，香港問題成「茶杯裏的風波」

時至1996年底，港人聚焦於香港回歸的最後一年倒數，不僅中英關係出現改善勢頭，歐洲還發生了一件影響全球戰略大氣候的事件。該年12月20日，北約16國外長不顧俄羅斯的強烈反對，在布魯塞爾總部舉行會議，敲定了向前蘇聯衛星國擴展的方案。這就是現在所稱的「北約東擴」，最終在25年後，引發了血腥的俄烏戰爭。

北約決定東擴，葉利欽被克林頓等西方盟友「蓋棺」（美聯社）



時值冷戰結束，蘇聯垮台不久，俄羅斯在親西方總統葉利欽領導下，推行「休克式治療」導致經濟崩盤。俄羅斯奄奄一息，北約「趁你病攞你命」，歐美上上下下都沒有人把葉利欽的反對放在眼裏。這一決定給歐洲種下了新的衝突種子，禍延至今。



美俄足以摧毀全球



北約正式決定東擴後的那個周日，我在BBC新聞台看到一段時任俄羅斯國防部長羅季奧諾夫的消息。當時他參加完北約的會議，在會上抗議無效後，怒氣沖沖乘機返回莫斯科。他向隨行俄羅斯記者說出了以下一段話：「我認為冷戰在某種程度上還未結束，因為有兩個國家 -- 俄羅斯和美國 -- 具有強大的核子潛力，能夠摧毀全球，並把對方完全化成灰燼。」



當時的葉利欽內閣高級官員，都是在蘇聯瓦解後上台，基本上都是親美派。羅季奧諾夫即使是在布魯塞爾被狠狠打了一巴，仍然不忘自我反省。他雖然不滿北約試圖以「實力地位」來處理對俄關係，但同時向俄羅斯記者指出，北約之所以東擴，是因為它「仍不確定俄羅斯會朝哪個方向走。」



北約決定東擴的消息傳到莫斯科，久臥病榻的葉利欽掙扎著要返回克里姆林宮處理危機。葉利欽此前因為接受心臟手術，離開克宮休養了足足半年。他發表電視講話承諾：「康復期已經結束，我將於周一上午九時返回克里姆林宮工作。」



然而，曾當眾把戈爾巴喬夫趕下講台的葉利欽，此刻已經喪失了推翻蘇聯的政治光環，到了自己退場的時刻。因為現在無論是政界、軍隊還是民間，都有愈來愈多人意識到北約從來沒打算放下干戈，俄羅斯上當了。



葉利欽被西方盟友「蓋棺」

列別德（中）死於直升機意外（互聯網）



此時莫斯科城中活躍著一位前軍中人物列別德，他曾率領第106近衛空降師參加過阿富汗戰爭，退役後參選總統不果，後被葉利欽招攬為總統安全秘書，負責結束第一次車臣戰爭。列別德因為對西方強硬而與葉利欽翻臉，被解除了職務。北約決定東擴後，他搶先跳出來對葉利欽開炮。



就在葉利欽宣稱要返回克宮主持大局時，列別德在莫斯科著名的「回聲」電台接受採訪，直指葉利欽已經「病入膏肓」。他繼而質問：「總統病情嚴重，難以治理國家，現在是他辭職休養的時候了。」葉利欽上台後一直期望能夠得到歐美的支持，融入西方大家庭。但北約東擴，無異於他的政治生涯被西方盟友們「蓋了棺」。



普京時代開啟



不過，葉利欽並沒有按列別德的意願下台，而是拖著帶病的身體一直執政到1999年12月31日，才把爛攤子交給了時任總理普京，開啟了俄羅斯的新時代。兩年後，列別德乘直升機出席活動時，在濃霧中撞上電纜失事身亡。



回想當時，包括我本人在內，由於過度聚焦於香港回歸問題，沒有將北約東擴的影響給予足夠的重視。包括我本人在內的港人若對國際形勢理解不足，就難以支撐香港作為國際城市和金融中心的地位。



事實發展說明，西方國家和俄羅斯圍繞著北約東擴展開博弈的初期，雙方都積極爭取北京的支持。對於主導北約東擴的英美特殊關係來說，香港政權移交已成為「茶杯裏的風波」，當務之急是盡快拉攏北京，防止中、俄走得太近，以完成對俄羅斯的戰略壓縮。