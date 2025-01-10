全能型旗艦手機 Honor Magic7 Pro：首創AI防詐換臉識別，超長焦模式100倍遠攝無難度

Honor Magic7 Pro正式在港推出，香港更是全球首個發售國際版的地區。香港分别有12GB + 512GB及16GB + 1TB版本，前者備有灰、藍、黑三色；後者則有灰、黑兩色。Magic7 Pro以AI拍攝功能作主打，更首創AI防詐換臉識別功能，加上採用最新的硬件配置，是一部全能型的旗艦手機。

Magic7 Pro設計與上代相若，手機設有比傳統音箱大十倍的雙揚聲器，播放聲音時有強勁低音效果，更有Honor自家研發的的空間音頻引擎帶來環繞音效體驗，擁有SGS手機音質五星認證。Magic7 Pro機身支援IP68和IP69防水防塵，採用四曲面玻璃機背及金屬邊框有很好的手感，熒幕亦用上微四曲面設計，配合巨犀玻璃加強抗跌能力，更獲得SGS五星認證。





Magic7 Pro設有 5,000萬像素前置鏡頭和3D深感鏡頭。

熒幕採用巨犀玻璃保護，並支援3D超音波屏幕指紋解鎖功能。

Magic7 Pro備有灰、藍、黑三色選擇，玻璃機背配合金屬邊框有很好的手感。

Magic7 Pro配備三個主鏡頭，廣角鏡頭更提供f/1.4 – f/2.0智能可變光圈。

Magic7 Pro用上目前最新款的Snapdragon 8 Elite處理器，筆者以Magic7 Pro的12GB + 512GB版本進行安兔兔測試，獲得227萬多分，有優秀的效能表現。手機搭載第三代青海湖電池，容量為5,850mAh，內置Honor E2電源增強芯片管理電池健康狀況，更支援100W有線及80W無線快充。此外，Magic7 Pro擁有6.8吋熒幕，支援 5,000nits峰值亮度、1-120Hz自適應刷新率及Dolby Vision等，更設有七大護眼功能。

機身右側設有音量鍵和電源鍵。

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。

手機採用USB Type-C介面，支援100W有線快速充電。

Magic7 Pro支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

Magic7 Pro搭載2億像素長焦、5,000萬像素廣角和5,000萬像素超廣角鏡頭，其中長焦及廣角鏡頭均支援OIS光學防震，支援3倍光學及100倍數碼變焦，配合AI馭光引擎可透過AI來提升畫質。此外，手機配有5,000萬像素廣角及3D深感雙前置鏡頭，可用來自拍之餘，亦支援3D人臉識別解鎖手機。拍攝功能方面，Magic7 Pro提供AI動態抓拍、AI 鷹眼高速連拍、AI Harcourt超清人像攝影模式、AI超長焦模式和舞台模式等等。

Magic7 Pro提供最多100倍的數碼變焦能力，但加入AI超長焦模式。

Magic7 Pro手機搭載的MagicOS 9.0，內置一系列AI功能如AI翻譯。

是次加入了AI防詐換臉識別功能，啟動後進行視像通話時會檢測對方有否 利用深度偽造換臉並作出提醒。

筆者以Magic7 Pro的12GB + 512GB版本進行安兔兔測試，獲得227萬多分，有優秀的效能表現。

即使用上100倍數碼變焦，使用AI超長焦模式後仍可得到清晰的影像。（按：圖片左半部份是原圖以作比較）

Magic7 Pro擁有AI馭光引擎，拍攝的照片可透過AI來提升畫質。

Magic7 Pro手機搭載的MagicOS 9.0，除了有過去的AI任意門、AI翻譯、AI圖片移除、AI筆記、AI智能私隱通話及AI雙向降噪等功能外，是次最特别之處是加入了AI防詐換臉識別功能，啟動後進行視像通話時會檢測對方有否 利用深度偽造換臉，兼對用戶作出提醒。同時，手機也提供自訂3D Avatar頭像功能，讓使用機更有趣味。

總結

筆者覺得Magic7 Pro除有一流的效能及一系列AI功能，也帶來了極高的攝影體驗，即使用上100倍數碼變焦，有AI超長焦模式加特仍可得到清晰的影像，是目前遠攝能力最強的手機。一如以住，購買Magic7 Pro可得到不同贈品，即日至1月16日，購買12GB + 512GB版本可獲贈Honor Earbuds Open（價值$1,299）及Honor Band 9（價值HK$359） ；而購買16GB + 1TB版本更會贈送DJI Neo航拍無人機（價值$1,399） 及Honor Choice行動電源 （價值$459）。

最後，Honor在香港發佈會中表示，旗下一系列手機現已全面支援八達通功能，只要將支援NFC功能手機的系統更新至Android12或以上版本，即可安裝最新版本的八達通應用程式登記使用。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：1,280 x 2,800像素，6.8吋多點觸控OLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：5,000萬像素 + 3D深感（前置） / 5,000像素廣角 + 5,000萬像素超廣角超廣角 + 2億像素潛望式長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou / 紅外線埠 / NFC / 3D超音波指紋感應器

電池：內置5,850mAh

體積：162.7 x 77.1 x 8.8毫米

重量：223克

售價：$7,699 (12GB + 512GB) / $8,999 (16GB + 1TB)

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103