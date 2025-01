王星泰國拍戲被騙事件：內地瘋傳訊息截圖，陳奕迅顧及歌迷憂慮曼谷演唱會宣布取消

內地男演員王星早前被騙到泰國拍戲,繼而綁架到緬甸詐騙園區後獲救。由於泰國是很多人喜歡去的旅遊勝地,事件引起外間關注,亦有人擔心旅遊安全。香港歌手陳奕迅將於2月22日在泰國曼谷舉行演唱會,有消息指疑因為「王星被賣豬仔」事件影響,引發退票潮。隨後,陳奕迅有關方面經過慎重考慮,曼谷站巡唱宣布取消。

香港歌手陳奕迅近年在外地舉行巡迴演唱會,2月22日將會在泰國曼谷Impact Arena舉行《Fear and Dreams》世界巡迴演唱會,來自世界各地不少歌迷都因此而一早訂了門票。可是近日有內地男演員王星,墮入騙局疑被「賣豬仔」到緬甸詐騙園區,最後雖然獲救,但事件引起很多將會前往當地的旅客擔心。

近日,網上亦有很多訊息截圖瘋傳,內容大概是指陳奕迅演唱會舉行在即,現場會有大量「優質」人事在場;而且其中一個訊息更指,可以假扮成陳奕迅粉絲,混入觀眾堆之中。訊息最後還很「細心」,提供了當地救援電話。由於訊息都做得頗為真實,令不少人抱懷疑心態,未敢直接相信。

據知,不少已購買陳奕迅曼谷站演唱會門票的觀眾,疑受「王星被賣豬仔」事件影響,擔心去到當地的人身安全,經考慮後,有不少觀眾打算退票,但據知主辦單位不答應退票。及後陳奕迅有關方面經過慎重考慮,宣布曼谷站演唱會取消。

陳奕迅巡迴演唱會官方IG公布:《陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 曼谷站》

演出取消公告



親愛的歌迷朋友們:



自陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會舉辦曼谷站的消息公布以來,我們感受到了來自海內外歌迷朋友們的巨大熱情,於2024年12月,曼谷站門票全面售罄。 你們的鼎力支持與耐心等待,為我們的演唱會籌備提供了源源不斷的的動力。 全體工作人員也一直為此努力,致力於為觀眾們帶來一場難忘的演唱會體驗。



然而,對於陳奕迅先生以及主辦方而言,觀眾朋友們的安全至上,是我們最為關切的。 考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題,經與陳奕迅先生、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論,我們審慎地決定:原定2025年2月22日在泰國曼谷IMPACT ARENA舉辦的《陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 曼谷站》將取消舉行。 由於演出取消給您帶來的不便,我們深表歉意!



對於已從官方售票平台(僅限於:泰國官方售票平台:Thaiticketmajor; 中國官方售票平台:大麥、貓眼)購票的觀眾朋友們,官方售票平台將會全額退票。 公告發布后,10個工作日內完成退款。



另,對於網路媒體上出現的誹謗藝人或主辦方、侵犯名譽權的不實消息或言論,我們保留追究法律責任的權利,已取得相關授權並已委託律師處理。



我們衷心地感謝廣大歌迷朋友們的理解與支援,由此給您帶來的不便我們再次表達歉意,敬請諒解!



時值即將來臨的新春佳節,也藉此機會提醒各位計劃出遊的朋友們:謹慎甄別網路資訊,旅途中警惕陌生人的搭訕,選擇正規交通工具和住宿地點,保護好隨身攜帶的證件和財物,時刻注意旅途安全。



最後,提前預祝大家新春快樂,萬事如意!



上海聖峰文化演藝有限公司

2025年1月10日