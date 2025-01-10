曼聯未言翻身，作客偷雞；阿仙奴又甩轆，主場反彈

本週的英超球隊出了兩個「意外」，一個是曼聯在聯賽「意外」逼和利物浦，另一個是阿仙奴在聯賽杯「意外」不敵紐卡素。

勝敗本是平常事，有何「意外」？

艾摩廉上任後的曼聯，成績並未見大改善之餘，甚至一度跌近降班區，不少球迷球評都認為紅魔的淪陷仍未見底。

英超官網出了一個英超球隊20隊的冬窗轉會預測，其中表明曼聯需要買左翼衛，尤其達洛治並非正宗左翼衛，梳爾質素又不夠，因此艾摩廉要堅持343陣式的話，非買人不可。

自從去年11月24日首度領軍出擊之後，艾摩廉只是贏過兩場，就是擊敗愛華頓和曼城，其餘皆是輸波收場；甚至在逼和利物浦之前錄得一個三連敗。

但面對強勢的利物浦，竟然成功逼和對手，還一度有機會絕殺成功，讓球迷重拾希望。

不過一場比賽並不能代表翻身；正如首輪擊敗了曼城，只是因為曼城當日傷兵滿營，加上夏蘭特錯失機會，並不代表曼聯踢得好。

但為何曼聯經歷這麼長時間仍未能真正翻身？

相反，曾經是宿敵的阿仙奴，近年已經明顯重拾爭標的表現。

正是因為槍手近年表現出色，在週中的聯賽杯主場不敵紐卡素才讓人感到意外。

比賽過程中，雙方各有機會，但欠缺一個正中鋒的槍手明顯吃虧，久攻不下，結果反輸兩球。

有傳華舒福將會加盟AC米蘭，而卡斯米路都會離隊，甚至傳出連文奴都會被賣走。華舒福早前6場賽事未曾上陣，艾摩廉也暗示過他態度懶散所以被棄用，其他不配合的球員也會被賣走，所以安東尼、加拿祖如果離隊，絕不意外。

阿仙奴曾經和曼聯一樣跌入谷底，但在阿迪達接手之後，從買人到戰術風格，阿仙奴都逐步改善。

但曼聯不斷換領隊，卻都沒有找到一個對的方向；如今的艾摩廉，應該還是有不俗實力的，但看來他還沒有拿出真功夫，所以曼聯表現才非常飄忽。

球迷固然對艾摩廉有期望，但如果一接手就解決所有問題，艾摩廉又怎能開口再有增兵要求，所以此刻的他，有可能作些保留，未出法寶，同時尋找機會在夏窗換血，曼聯要復甦，看來還要多等一段時間。

面對利物浦之前，艾摩廉表明紅魔有降班的機會，不但降低外界對他的期望，又間接表明如果不增兵，根本不能改變球隊本質，這一招看似示人以弱，但實際上是一步好棋。

本週焦點

阿仙奴在足總杯主場迎戰曼聯，有週中不敵紐卡素教訓，加上聯賽首循環擊敗過紅魔，今場理論上應該贏波。

但艾摩廉面對同級對手，往往有意外驚喜表現，今場會不會有特殊戰術安排，是值得留意的重點。

但不少曼聯球員都傳出會在冬窗被賣走，人心不穩下，要擊敗阿仙奴，有一定難度。

阿仙奴和曼聯在足總盃碰頭已經要數到2019年，當時紅魔在第四圈3:1擊敗槍手。不過，近年阿仙奴4奪足總盃冠軍，似乎經驗上更勝一籌。

愛華頓最終辭退領隊達治，後者其實不是無料，只是球員確實未能執行他的戰術，且看誰會接手；韋斯咸就換帥，樸達時隔20個月再度執起教鞭，以他當日在白禮頓的表現，絕對有望帶隊復甦。