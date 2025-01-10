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10/01/2025

農曆新年好去處2025︱尖沙咀The ONE 3.5米巨型招財貓版燦子及快閃店，iSQUARE本地插畫師新春市集

#新年市集 iSQUARE #期間限定店 #本地遊 #2025新春 #Shopping #打卡熱點 #TheONE #燦子 #農曆新年好去處2025 #尖沙咀
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Text: Eunice Chow Photo: Eunice Chow、The ONE、Isquare

　　蛇年就快到，各大商場農曆新年主題布置已經Ready等你打卡！今次先介紹尖沙咀兩大商場打卡位，The ONE以日本人氣表情包貼圖角色「SHO-CHAN」（燦子）為主題，3.5米高巨型招『燦』貓」打卡可愛又有意頭，快閃店亦有多款獨家限定精品。同位於尖沙咀的iSQUARE國際廣場，今個新春以香港3大插畫師：圓DUM DUR、Hello Wong 及豚豚首度聯乘設計吉慶打卡位，更舉行新春市集，好讓你辦年貨！

 

3.5米高巨型招『燦』貓

 

　　3.5米高新春招「燦」貓！今個農曆新年，日本人氣表情包貼圖角色「SHO-CHAN」（燦子）聯同家人及小伙伴於The ONE 登場同大家拜年！3.5米高巨型招『燦』貓」絕對是焦點，旁邊的「燦子必然幸運機」，結合了老虎機及「魚蝦蟹」元素，等你一試新春手氣。多位燦子朋友小琪、小淑及小鐵等更隱藏於「燦子幸福發射站」、「『燦』比花嬌浪漫花海」及「閃亮大吉燦子Happy Corner」等好意頭打卡位。

 

KUMA坐鎮的「燦子必然幸運機」，融合老虎機及新年必玩的「魚蝦蟹」元素。

 

超過2米高的「燦子幸福發射站」，以巨型噴射槍不停發放祝福。

 

『燦』比花嬌浪漫花海

 

閃亮大吉燦子Happy Corner

 

　　場內更有期間限定店，有售逾10款全新會場獨家蛇年限定新品，以及新年聚會必玩的魚蝦蟹骰寶及啤牌，和各款揮春及利市封。

 

會場首發SHO-CHAN蛇年限定襟章$49

 

會場首發燦子掛繩$119

 

活動首周會場首發魚蝦蟹骰寶$88

 

活動首周會場首發燦子造型啤牌$99

 

 

燦子粒粒樽，任你揀喜愛造型燦子

 

購買燦子粒粒樽，有機會獲得限定版燦子( 款式隨機)。

 

新春cushion$149起

 

The ONE x SHO-CHAN 幸運新年「燦」住你

日期：2025年1月10日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時#

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

 

下一頁︰iSQUARE本地3 大插畫師新春打卡位

 

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