王星事件｜女友「教科書式救援」助迅速獲救！港人遊泰必學自保8招＋緊急求助電話

內地男演員王星早前被拐到緬甸妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區引起廣泛關注，雖然迅速獲救，但仍然令不少香港人擔心「KK園區」問題死灰復燃（被誘騙到東南亞國家再被禁錮從事非法工作）！雖然，被誘騙到外地工作跟去外地旅遊是兩件完全不同的事，但要知道泰國是港人最愛的旅遊目的地之一，大家難免會擔心在當地的安全問題。內地有反詐專家讚揚王星女友的「教科書式求救」是快速救出王星的主要關鍵，大家都不妨學起來，以備不時之需！

內地《上游新聞》的記者訪問了反詐專家，分析了這次成功營救王星的3大關鍵：

1. 失聯後第一時間報警

王星女友嘉嘉在微博上載了她整理出王星去泰國拍戲失聯的詳情過程，失聯後即時聯絡上海警方，以及中國駐泰國大使館等相關組織尋求協助，專家指出，「有『黃金72小時』的說法，案件發生後的72小時是黃金救援時間，錯過了這個時間，失聯人員會被運進了詐騙園區，再想營救便變得困難。」另外她亦即時聯絡男友家人，一齊前往泰國向當地警方及大使館求助，可大大加速尋找的過程。

2. 沿途手機定位追蹤

雖然，泰國警方未有公開營救王星的過程，但專家指「王星和女友溝通交流時，留下1月3日由曼谷出發、一路向北到了緬甸妙瓦底附近的沿途定位及時間，這對營救是非常有幫助的。」

3. 借助社交平台製造「眾人拾柴火焰高」效果

男友失聯後，嘉嘉第一時間在微博發帖，並tag了王星參演電視劇合作過的演員以及相關明星，包括龔俊、舒淇、馬天宇、趙一博、胡連馨等，迅即登上微博熱搜第一位，讓事件引起各方的關注，有助快速把王星營救出來。

去泰國旅遊自保方法：

1. 避免單獨行動

2. 盡量使用公共交通工具，如在曼谷，避免坐tuk tuk，應乘坐地鐵、BTS、用正規的出租車如Grab，或要求酒店叫車，避免搭乘不明來歷的交通工具

3. 不要登上陌生人的車

4. 不要隨便喝陌生人拿給你的飲品

5. 避免走入偏僻的街道

6. 入住有信譽的酒店，避免租住民宿

7. 就算不是單獨活動，盡量定時向非同行親友匯報你的行蹤

8. 安裝及開啟手機定位追蹤App

在泰國如何求救？

1. 致電或WhatsApp入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868

2. 中國駐泰國大使館領事保護與協助電話：+66-2-245-7010

3. 泰國報警電話：+66-191

4. 泰國急救電話：+66-1669