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12/01/2025

美國減息漸行漸遠

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　又一個超強的就業數字，震碎了華爾街的上半年減息夢，股市債市同受打擊，美元資產在2025年好像有點流年不利，「特朗普交易」也遭到質疑。非農數據連續第二個月「放衛星」，逼迫資金重新審視美國聯儲局的減息空間，美國債市受到重創，並衝擊到歐洲債市。

 

　　受到市場重新定價美國利率路徑的影響，美元指數上周繼續走強，逼近110大關。日圓匯率跌到低位後，財務大臣出面警告，所以這幾天比其他匯率略強，英鎊領跌。能源和大宗商品繼續走強，黃金白銀亦有好的表現。英國債市劇烈震盪，政府發債成本升至2008年以來新高。公司債和新興市場債，搶在特朗普上台之前蠻力發行。

 

　　美國12月非農數據顯示，新增就業25.6萬，遠高過分析員預測中位數15.6萬。不過此數非常接近本欄預測的25萬，《路透社》調查中70位經濟學家只有2位預測25萬以上，可見這次對市場是一個頗大的意外，30年美國國債收益率一度衝破5%的關口，國債收益率曲線全線上揚。美銀經濟學家之前預計今年降息兩次，現在預言聯儲局下一個政策動作是加息。

 

　　美國經濟走向取決於消費走向，消費走向取決於勞工市場狀況。最新的就業數據展現出勞工市場異乎尋常的韌性，美國經濟陷入衰退之說可能是又一次「狼來了」。當然，非農數據會不會在下個月被下方修正，非農數據是不是受到特殊因素影響，不得而知。家庭就業調查所顯示的就業增長，並不像企業調查那麼靚麗，不過總體來說數據指向經濟周期更強、更長。

 

美國勞工市場展現異乎尋常的韌性，聯儲局在上半年減息的機會接近零。(Shutterstock)

 

　　這組數據，基本上打消了市場對上半年減息的希望。利率期貨市場目前定價9月才出現今年首次減息，全年累計減息1.2次，vs數據前定價的6月首次減息，今年累計兩次。聯儲局FOMC不僅不會在本月底減息，而且較長期暫停減息勢必成為決策者的共識。12月會議紀要顯示，當時對是否繼續降息，內部爭議已經很激烈，最新就業數據則為此爭論打上了句號。

 

　　至於下半年減不減息，筆者並沒有如市場那樣看得那麼絕對。就業數據只是讓聯儲局意識到過去對經濟和通脹壓力的判斷有誤，因此需要「重新調校」。利率路徑，將取決於未來的經濟數據，尤其是通脹和就業。站在目前時點，其實我們對通脹和就業的前景看不太清楚，而經濟又不需要急救，因此暫停減息是合理的。

 

　　但是經濟前景看不清楚，並不意味著下半年的就業就一定強勁。在筆者看來，未來政策走勢的不確定性加大了，但不代表減息周期已經結束。聯儲局需要根據屆時的形勢，作出新的判斷，實施新的調校。基於此邏輯，筆者暫時維持今年下半年減息兩次、每次一碼的預測，不過此預測的確信度有所下降，要data dependent。

 

　　特朗普當選美國總統後，市場糾結於他的關稅政策以及對全球貿易的衝擊。特朗普仍在關稅問題上荒腔走板，可是筆者開始認為美國經濟中，也許通脹風險大過關稅風險。勞工市場、減稅措施、驅逐移民所帶來的疊加物價壓力，更不可測、不可控，更具傳染性，有可能顛覆聯儲局的既定政策路徑，也為美元強勢打開天窗。消費信心調查顯示，美國家庭對長期通脹的擔心達到2008年以來最高。

 

　　加拿大總理杜魯多宣布將辭去執政黨黨魁和總理職務，為加拿大政局打上了深深的陰影。繼法國、德國和日本之後，又一個G7國家要在少數黨執政、懸峙國會中經歷政通無門的尷尬。這為加元匯率添加了進一步的不確定性。

 

　　去年9月底至今，加元兌美元貶值了6.7%。作為一個商品貨幣，在沒有油價大幅波動的情況下，加元如此走弱是不多見的。當然，3個月前特朗普交易崛起，美元強勢是其中一個重要因素，更大的原因是加拿大央行去年減息175點（發達國家減息之首），美加之間的利差拉開了，3個月前加美10年期國債利差為78點，如今則高達140點，更多加拿大資金流入美元資產逐利。

 

　　加拿大經濟近年表現不佳，經濟增長速度不到美國的一半。石油價格表現不佳，把過去掩蓋住的家庭部門高債務負擔、國內消費了無生機、失業率攀升和生產效率裹足不前全部顯性化了。杜魯多內閣在處理國內經濟問題上束手無策，執政黨民望每況愈下。經濟不景氣，逼迫加拿大央行在去年連續五次降息，今年還會繼續。加元是套利交易中的儲蓄貨幣，儲蓄利率迅速下降，導致套利資金離場。

 

　　對於加元，2025年面臨著更大的挑戰，是特朗普所帶來的不確定性。美加的經濟結構和地理位置，決定了加拿大國際貿易嚴重依賴美國，並長期擁有龐大的貿易順差。特朗普還沒有上任，已經揚言要對加徵收25%的進口關稅，如果成真，則對加經濟構成巨大衝擊。這把懸在頭頂的利劍會不會落下，暫時未知，但其所隱含的風險，足以讓加元匯率處於弱勢。

 

　　其實加拿大所遭遇的尷尬，在其他G7國家同樣存在。她們同樣面臨經濟增長動力不足、財政赤字和失業率高企、生活成本大漲、政府執政受到掣肘的問題，同樣內需不足依賴出口，同樣在經濟社會轉型上進退失據，同樣遭遇移民所帶來的社會撕裂，同樣受到特朗普勒索式施壓。事實上，除了美國、中國等擁有龐大內需市場的大陸型經濟外，其他國家均面臨貿易秩序可能坍塌的巨大隱憂。

 

　　本周焦點有三：1）美國核心CPI，預測3.3%，連續第四個月反彈，聯儲局抗通脹過程受阻；2）歐洲央行12月會議紀要，如果顯示願意繼續減息，歐元美元匯率可能趨向一兌一；3）中國第四季度及全年GDP數字。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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