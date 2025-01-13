拒絕已移民市民回港就醫，將牽一髮動全身

立法會上周有議員提出口頭質詢，就已移居海外人士只要持有有效香港身份證，可以「回流醫病」的問題。坊間一直盛傳，有不少已移民的市民基於種種原因回港醫病，由於香港公營醫療補助高達97%的醫藥費用，部分社會人士對這批已經放棄香港、不再在港交稅的市民繼續享受香港福利，感到十分不滿，特別是今天政府面對千億財赤，「調整」福利已是無可避免的事，近日就傳出《財政預算案》將會向64歲以下人士的2元長者乘車優惠提出限制，所以社會對「回流醫病」耗費香港的公帑，愈來愈感氣憤。

立法會今次的質詢，明顯將社會熱話正式提上議事日程。不過，醫務衛生局局長盧寵茂的答覆令人感到疑惑，他說：「香港是一個多元開放的社會，作為國家全球化程度最高的國際化城市⋯⋯醫管局暫時無意要求所有持有香港身份證合資格人士，每次就診時提供居港日數資料並確定為『回流醫病』以限制其使用服務。」

部分社會人士對已移民外國、不再在港交稅的市民繼續享受香港福利，感到十分不滿。(AP)

盧寵茂在筆者心中一直是醫療改革的急先鋒，行事果敢決斷，對不平的事勇於發聲，是急民所急的「優質公職人員」，今次為何連研究都不研究，就乾脆拒絕？

據筆者估計，政府面對「回流醫病」的問題，並非真的撒手不管，而是短期內無法可施，必須針對法例作詳細研究，況且涉及的問題既廣且深，不可能說改就改，但畢竟傳聞已經有多達35萬人移民海外，如果任由他們利用法例的漏洞回港享受福利，不但耗費不應該花的公帑，還可能打擊政府的威信，所以政府必然會處理有關問題。如果大家小心觀察，就會留意到局長的回覆相當有技巧，他說「醫管局暫時無意」，而非「政府決定」。如此重要的政策問題，是由特首會同行政會議決定，怎麼可能是醫管局？

應對「回流醫病」，涉及的問題既廣且深，必須針對法例作詳細研究。(Shutterstock)

說到茲事體大，是因為今次問題不是單純的醫療或福利問題，而是永久性居民的定義問題，直接與《基本法》有關。筆者非法律專家，不敢隨便評論有關的法律性問題，但從實際運作的角度看，市民移民海外毋須申報，亦毋須交還身份證，理論上他們仍然可被視為香港的永久性居民，但隨著時代不斷發展，過去的慣行做法已無法處理眼前的問題，而且有關矛盾只會日益尖銳，政府是無法迴避，必須研究處理方法，預計亦會牽一髮而動全身！