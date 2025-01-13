早已感覺到港鐵不對勁

上年11月小弟發文討論過港鐵(00066)的財務狀況，主要檢視港鐵過去10年的變化（見連結）。港鐵10年間債務上升三倍以上，每年的利息支出同樣是10年前的三倍以上。轉捩點是2015年尾港鐵與政府協議高鐵項目資金安排，派特別股息之後，養成發債融資的習慣。

近日有消息人士指港鐵將開展多個新鐵路項目，計及更新及保養鐵路資產所需資金，未來數年的投資金額超過2000億元。然而，因近期土地招標成績不理想，港鐵現金收入未能應付如此龐大的投資計劃。2000億元比港鐵的淨資產還要多，以每年賺一百幾十億的港鐵來說，就算攤開10年支付，也是不可能負擔。

有傳港鐵擬開展多個新鐵路項目，計及更新及保養所需資金，未來數年的投資金額逾2000億元。(Shutterstock)

消息人士透露，港鐵正研究多種融資方案，例如發長年期債券、在保留商場控制權下造按揭，甚至出售商場，亦不排除推出「組合拳」融資方案。這時候推這些融資方案是甚麼一回事呢？逐一看看。

發債環境如何？上月香港政府發行基建債券，目標200億元，認購僅178億元，首次有政府債券未獲足額認購。不少評論指主因政府財赤嚴重，港元與美元又有脫勾風險，投資者對政府財務穩建性失去信心，所以未能足額認購。

對於這個想法，我未能完全認同，投資風險問題，重點在於利息。政府是次基建債券利息為3.5厘，倘若利息加倍調升至7厘，情況會如何？大家可以想想財務公司生意如何運作，不少高風險人士在銀行未能貸款，到財務公司也能借錢，客戶甚至用身份證就可以成功借貸。財務公司怎樣想？債仔無力還錢怎辦？她們當然會計算，對高風險人士相對調高債息利率便能覆蓋風險。

然而，以今天的利率環境，港鐵發債不可能以3.5厘就得到足額認購，意味需調高利率，少於5厘也不算吸引吧。以這利率發債，代表港鐵未來的利息支出將會大增，令她更加難行。

以商場造按揭套現，支持工程發展又如何？這方法猶如大家把自住物業加按，套現以支持買入Uber車或的士等生財資產。這操作是否合理？視乎這些新添的生財工具未來回報是否大於利息開支。

港鐵以商場造按揭或乾脆出售商場套現，都是不智的做法。(Shutterstock)

港鐵若以5厘借入按揭，2000億元的新增債務，代表每年增加100億元的利息支出。這些新投入資產能否產生每年額外100億元盈利呢？這數字代表大約倍增今天的盈利能力。還有，以商場抵押造按揭，按揭比例亦是一大關鍵，若未來物業估值下跌的話，會否像新世界一樣爆煲（見連結）？

另一招是乾脆出售商場。首先，香港零售市道差，商場價值不會好，出售時機極差。還有，如今全城知道港鐵因缺錢而需變賣資產套現，哪個買家會給出好價錢去接這些價值下跌中的資產呢？這是一個最差的「切肉」做法。

除以上的融資方案，港鐵還可考慮供股或配股等方案。然而，供股的話，作為大股東的政府需要付出七成多的資金，變相政府注資。若政府不參與的話，控股權被攤薄，變相政府賣出控制權。配股的話，配股予大股東，與配股予其他投資者，所得的結果亦與供股差不多，主要資金與權益皆來自政府，相等於政府直接補貼港鐵。

加上，港股市場不濟，最佳的供股時機已過（大概是領展供股時期）（見連結）。若供股反應麻麻，投資者偏向不參與供股而賣出供股權，反而引來沽空潮，把港鐵市值推低，累及一眾股東，最傷的亦是大股東——政府。到時怨氣沖天，無端端產生一個政治危機，情況類似領展供股前後，全民鬧爆，何苦呢？

綜合以上觀點，考慮投資港鐵時，是否還眷戀往日的情況：「港鐵壟斷本地運輸市場，票價只加不減而乘客無選擇，鐵路站上蓋物業商場總是值錢，投資港鐵有買貴無買錯，穩陣收息之選⋯⋯」長線投資威力大，但也要積極檢視，認清長遠與短線問題，於適當時候作適當調整。

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