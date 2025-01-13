農曆新年好去處2025︱尖沙咀海港城百彩醒獅長廊：打卡18頭醒獅 + 李丞責新春開運卡$8慈善價及限量版利是封換領詳情

早前介紹了尖沙咀新春好去處，豈能沒有海港城這個打卡熱點？海港城今年以喜慶醒獅為主題布置，大家可以行足28米長「百彩醒獅長廊」，18頭醒獅由頭摸到尾一沾新年福氣，寓意「一生實發」勁好意頭！還有，每年大家都期待的海港城限量版利是封已經開始換領！

28米長「百彩醒獅長廊」

海港城今年與姜氏金龍醒獅團負責人姜偉池（三姜）的「獅王無用」品牌及著名玄學風水專家李丞責博士合作，即日至2月16日帶來充滿喜慶的「彩獅鼓躍@海港城」農曆新年布置。新年最緊要好意頭，海運大廈露天廣場設置的28米長「百彩醒獅長廊」，一次過展出13個傳統中國鼓及18頭醒獅，寓意「一生實發」，新年一定要去一沾旺氣！

18頭不同顏色的醒獅代表不同新春祝賀，例如「飛『黃』騰達」、「一炮而『紅』」、「平步『青』雲」等等；長廊同時設置8個平鼓及5個企鼓，當中6個「特色」平鼓更以不同顏色配上「旺、吉、鴻、桃、智、祿」的祝願，讓大家摸摸獅頭，鴻運當頭；敲起開運大鼓，敲響新春好意頭。

海港城海運大廈正門變身為「喜氣福運階梯」貼上色彩奪目的大型「8」字吉祥圖騰，兩頭3米高的巨型黃色及青色醒獅，祝大家左右逢源、得心應手、一帆風順。

$8新春開運卡

今年海港城首度聯乘李丞責博士推出獨家「彩獅鼓躍」新春開運卡，八款不同顔色的開運卡，大家可以在「百彩醒獅長廊」以$8幸運慈善價換領一張。

八款不同顔色的開運卡，分別有助大家提升事業、學業、家庭、愛情、財富、美麗、健康及旅遊等運勢。

誠心許願後，將祝願印章蓋在卡上，祈求新春事事好運！

大家更可以$88換領由李丞責博士親自加持的簽名版新春開運卡套裝 （限量88套），一次擁有所有祝願。新春開運卡的收益會全數撥捐「香港血癌基金」，將新年的祝福分享給更多人。持有開運卡的朋友，完成指定步驟，更有機會獲得李丞責博士的《與蛇並進2025蛇年運程》一本，了解蛇年行運大法。

商場室內都有新春打卡位，海運大廈地下中庭化身成「新春醒獅舞台」，舞台上與五頭威風凜凜的醒獅及舞獅旗打卡留念。

舞台兩側還設有「互動知識揮春」，讓大家了解香港非物質遺產的傳統藝術 — 醒獅的製作、習俗及其寓意，增添新春的喜慶氛圍。

「彩獅鼓躍」農曆新年佈置@海港城

日期：1月11日至2月16日

時間：上午10時至晚上10時（新春開運卡換領時間為中午12時至晚上8時）

地點：海港城海運大廈露天廣場 及 海運大廈地下中庭

「恭喜8財」限量版利是封換領詳情

海港城今年以寓意「發」的吉祥數字8為創作概念，設計出六款絢麗雅致的利是封，祝大家在新一年「蛇」來運到，事事一路發！顧客可於2025年1月10至28日憑消費換領或以慈善價購買利是封，收益會全數撥捐「香港血癌基金」，傳遞溫暖的新春祝福！

與「發」字發音相近的「8」是中國傳統吉祥數字，寓意財富和繁榮，一套6款共18個的「恭喜8財」利是封就將8及不同數字給合，傳遞出一個又一個意頭十足的新年祝福。色彩絢麗的利是封利用各種圖案和吉祥圖騰展現出靈蛇紋路，再加以浮凸及燙金壓紋等工藝，讓吉祥數字組合更活靈活現。

六款雅致的利是封分別在紅、橙、黃、紫、粉紅、和湖水綠的主色上綴以金色，拼湊成賀年數字組合888、28、338、128、168及18，送上包括「發發發」、「人人身心發」、及「齊齊易發」等祝願，寓意新一年「蛇」來運到，事事一路發！

海港城「恭喜8財」慈善義賣及換領詳情

日期：2025年1月10至28日

時間：12:30 – 21:00

地點：海港城海洋中心4階（近OC403號舖 ÉPURE）

購買或換領方法

1）同日電子消費滿（最多兩間不同商戶）$2,000 及捐款$50 換領一套「恭喜8財」利是封。

2）同日電子消費滿（最多兩間不同商戶）$15,000，可以免費換領「恭喜8財」利是封。

3）以慈善$80 購買 一套「恭喜8財」利是封。

註︰每人最多可換領利是封6套。數量有限，換完即止。利是封一套18個（4大2小共6種款式，每款各3個）

詳情：www.harbourcity.com.hk/happening/cny-gift-redemption-2025/

農曆新年購物獎賞

新年一起開心換新裝迎接新一年！海港城推出新年購物獎賞，由即日起至2月23日期間，顧客憑滙豐信用卡於海港城簽賬，可專享高達HK$3,000 新年電子現金券，於海港城場內超過130間指定商戶及餐廳食肆當作現金使用。

詳情：www.harbourcity.com.hk/happening/hsbc-credit-card-red-hot-offers-2025

此外，於2025年1月10日至4月6日期間，內地旅客以微信支付在海港城消費可享專屬匯率，同時賺取積分兌換海港城優惠券及近20個商戶之旅客優惠。

詳情：https://www.harbourcity.com.hk/happening/harbour-city-x-wechat-pay-cn-promotion