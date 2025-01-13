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13/01/2025

大集團月餅與年糕質素的反差

#蘿蔔糕 #馬蹄糕 #芋頭糕 #年糕 #賀年食品 #食家之選
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 相片由作者提供

　　香港飲食業，每年有三個搵大錢機會，必須全軍進攻，不得有誤，包括：（一）年糕；（二）糭；（三）月餅。

 

　　有老行尊話我知：「碌sir，香港有個集團，單單每年賣月餅，已可孭起全年利潤。」其實小弟唔揭曉，大家都應知邊個集團咁鬼發。

 

　　此集團月餅賣通全世界，有華人地方就有，尤其內地人也不少專程來港搜購送禮，點解？因的確冇得頂，蛋黃香蓮蓉潤，油水足，輕輕一啖已可知其級數彈離對手。不過，奇奇奇，此集團月餅超晒班，但講到年糕，真係完全唔掂，無法解釋。

 

　　此集團旗下化成多個品牌，平時做不同菜系，但一到新年就萬佛歸宗，全部賣中央出品的年糕，又係如其月餅，入口便知龍與鳳，但今次係完全唔合格。

 

　　究竟，點解大量生產的月餅就好得，但大量生產的年糕就唔得呢？煩專家解答。

 

　　故此，小弟每年訂年糕，必定選單一供應商限量製作的。

 

　　蘿蔔糕及芋頭糕，我唔介意俾貴一點，但要求臘味靚、粉靚，內藏多汁蘿蔔絲及粒粒粉芋頭，至於搓功及蒸功，也要拿捏精準。

 

　　早幾年，本一直幫襯「廉記」前首席調查主任曹渭仁，佢退休後每年一度做的「神探年糕」，非常正斗，可惜啊，近兩年已封刀。結果，我改而幫襯兩個都好掂的單頭製造商。第一間為旺角MOKO新世紀廣場的小皇府。此店一向行高質路線，出品的粥粉麵及廣東點心，用料上乘，任何人食過其黃沙豬膶粥，無不豎起大拇指。每年此時推出禮盒裝年糕，內有瑤柱臘味蘿蔔糕、瑤柱臘味芋頭糕、桂花椰汁馬蹄糕及薑汁千層年糕（早買有早鳥優惠），四款皆好得，大家可試試。

 

小皇府的糕，基本合我要求，就是糕內有蘿蔔、芋頭及馬蹄粒粒，以示真材實料製造，而不是得一堆粉加調味去搓。

 

小皇府

地址：九龍太子道西MOKO新世紀廣場 2樓205室

電話： 2382 0026

 

　　另一間我長訂的，為老友Greeny Cheung的心血之作，呢位堅毅女性，冇得唔服，本是大集團行政人員，正因醉心餐飲業，遂放棄高薪厚職，專攻環保健康飲食，正向未來（Future）食品博士課程進發。

 

　　Greeny 的年糕強調：香港製造、純植物油、低鹽低糖、健康為主。用料也力求優質，包括上等蝦子、櫻花蝦、蝦米、雞中菌、臘味及鴨腿肉。我支持Greeny，不單因佢自製的糕好味，更重要是一份信念，一份價值觀，以及鍥而不捨的追求完美精神。

 

Greeny親手泡製的年糕，強調天然材料及環保工聚，心意值得支持。

 

Greeny

訂糕電話： 9296 2506（WhatsApp）、2468 2866

 

　　支持百份百本土小企業，自己也有一份滿足感！

 

所有華人社會，都有製作年糕，但各地都有劣質產品出自黑心工場。

 

 

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