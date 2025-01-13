第18屆亞洲電影大獎｜劉青雲與許冠文角逐最佳男主角，首次參演的蘇文濤以《爸爸》入圍最佳新演員，李琳琳首次提名電影獎項

第18屆亞洲電影大獎即將在3月16日舉行，近日大會公布提名名單，分別有多套香港電影入圍，其中高先4部發行電影共角逐10個獎項，當中《爸爸》有3項提名，劉青雲、蘇文濤在戲中飾演父子，分別角逐「最佳男主角」和「最佳新演員」。而《九龍城寨之圍城》有9項提名，至於《破‧地獄》亦有3項提名。

香港電影在亞洲區仍然有口碑，在第18屆亞洲電影大獎的提名名單上，《爸爸》、《九龍城寨之圍城》、《破‧地獄》和《從今以後》等都有份入圍角逐多個獎項。由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳主演的《爸爸》，繼早前入圍第37屆東京國際電影節、第21屆香港亞洲電影後，今次分別在第18屆亞洲電影大獎角逐「最佳男主角」、「最佳新演員」、「最佳剪接」3項提名。

金像影帝劉青雲在電影《爸爸》中飾演父親阮永年，用心地演繹了面對因精神分裂而殺害母親及妹妹的兒子厚明，劉青雲獨自承受失去摯愛的痛苦，細膩地展現了父親心中的掙扎與悲傷，不少入場欣賞電影後，大讚劉青雲「從影以來最佳的演出」。

同時，飾演兒子厚明的蘇文濤，首次有份參與電影拍攝，已經有耀眼的表現，在第18屆亞洲電影大獎中入選「最佳新演員」，得知消息後他興奮地表示：「好開心能夠入圍亞洲電影大獎！完全冇諗過自己能夠入圍，真的非常震驚！對於結果，雖說內心確實有點點期待，不過單係見到自己嘅名字可以與李到晛並列喺名單上，已經深感榮幸，期待能與眾多出色嘅電影人喺頒獎典禮上見面。」

而《破‧地獄》同樣是「父子兵」上陣，戲中飾演父親的許冠文，角逐「最佳男主角」。至於憑此戲演技獲高度讚賞的朱栢康，則有份入圍角逐「最佳男配角」，不過黃子華，則並沒有入圍獲任何提名。

導演楊曜愷執導的電影《從今以後》早前在柏林影展首映，並獲泰迪熊獎「最佳劇情片」及「全景單元觀眾獎」第三名，贏得了國際影壇的讚譽。電影中，李琳琳的演出，亦使她入圍了亞洲電影大獎的「最佳女配角」。她對是次入圍感幸運：「三十幾年後能夠被楊導演及團隊選中參與《從今以後》的拍攝，能夠入圍就是已經得到大家的肯定，我好開心同感恩！多謝楊導演！」

在外語片方面，日本導演吉田大八改編日本小說家筒井康隆1998年的同名作品的《生之敵》（Teki Cometh） ，今次有6項提名，包括：「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳女配角」、「最佳攝影」及「最佳造型設計」。

同時，由法國、印度、荷蘭及盧森堡聯手製作的《乘著光的幻想》（All We Imagine As Light）亦獲得6項提名，包括：「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳電影」、「最佳女主角」、「最佳女配角」和「最佳剪接」。今年不少猛片角逐，對手強勁，戰況相當激烈。至於韓國電影《破墓》（Exhuma）成今屆最多提名電影，由崔岷植強、金高銀、李到晛、柳海真等主演，共獲得11項提名，包括：「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男、女主角」等獎。今屆戰況相當激烈，很多備受矚目的電影入圍，未知哪一套香港電影成為亞洲焦點。

亞洲電影大獎入圍名單：