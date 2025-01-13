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13/01/2025

【FOCUS】去年貿易順差破紀錄，中國擴消費增緊迫感

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　　中國以人民幣計外貿總值，繼2022年突破40萬億大關後，2024年再刷新43.85萬億歷史新高。外貿總體熱度持續景氣，但出口、進口差距續擴大，推動貿易順差刷新7.06萬億人幣/9921.6億美元歷史紀錄。那麼，頭頂「全球最大出口國」光環的中國，到底向世界出口了甚麼？又是甚麼拖累進口？

 

工業機器人、3D打印機、電動車出口飆

 

　　2023年出口額即相當於美國、荷蘭、瑞士三國總和的中國，周一（13日）揭盅的2024年美元計出口續表現標青，增5.9%（預期：7.4%）至近3.58萬億，距離2022年的3.59萬億美元歷史紀錄僅一步之遙。以增速計，工業機器人、3D打印機、半導體、電動車出口大幅領先，分別達45%、33%、19%、13%。

 

【FOCUS】去年貿易順差破紀錄，中國擴消費增緊迫感

海關總署公布，中國電動車出口去年大增13%。

 

　　分商品類別看，去年出口金額最大的依次為「自動數據處理設備及其零部件」、「集成電路」、「服裝及衣著附件」、「紡織品」、「手機」。對比1995年時的出口「五朵金花」——服裝、箱包、鞋類、玩具、收音機，產品結構顯著優化升級。

 

　　值得一提的是，跨境電商佔整體外貿比重直逼6%，背後是TEMU（拼多多旗下）、速賣通（阿里旗下）、Tiktokshop（字節跳動旗下）、SHEIN等平台風生水起。數據分析公司Sensor Tower就指，TEMU去年下載量增69%至5.5億次，登頂全球電商APP下載榜之首。

 

大宗價跌，人民幣計進口增速連降4年

 

　　再看進口，人民幣計增速連降4年至2.3%，美元計則增1%（預期：-1.4%）至2.58萬億美元。如同2023年「量增價減」拖累進口跌5.5%，去年下半年大宗商品價格不同程度下跌，影響了進口增速；以第二大進口類別「原油」為例，去年進口額跌幅3.9%，大於進口量跌幅1.9%。

 

【FOCUS】去年貿易順差破紀錄，中國擴消費增緊迫感

去年全年服飾、水果、葡萄酒進口分別增長5.6%、8.6%、39%。

 

　　海關總署並指，一些國家濫用出口管制措施，亦制約了進口規模。數據顯示，第一大進口類別「集成電路」去年進口額3856.4億美元，較2021年高峰時減少逾467億美元。不過，去年全年服飾、水果、電子元件、半導體製造設備、葡萄酒進口分別增長5.6%、8.6%、10%、21%、39%。

 

關稅＋貿易壁壘壓頂，擴消費勢加力度

 

　　去年外貿被形容為「圓滿收官」，往前看，隨著高舉關稅大棒的特朗普將於下周一（20日）正式就任，而中美貿易逆差3610億美元，幾乎持平於貿易戰1.0前的2017年。另一邊廂，去年有多達28個貿易夥伴對中國進口產品發起160宗貿易調查，分別較2023年的18個國家、69宗調查大幅增加。

 

　　鑑於此，不難理解國務院副總理何立峰上周五（10日）於擴消費工作推進會上強調，要深刻認識做好擴消費工作的重要意義，進一步增強緊迫感和責任感，堅持目標導向、問題導向，加大力度推動擴消費工作，著力擴大國內需求。

　　

撰文：金子安

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