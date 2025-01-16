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16/01/2025

從乙巳年立春卦象看中國新一年發展

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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　從乙巳年立春卦象看中國新一年發展，可參照邵康節《梅花易數》，以乙巳年立春日的年月日為上卦，年月日時為下卦。乙巳年第一個立春，是在農曆年的年初六亥時，巳為六數，所以年月日得出的總數是6+1+6=13，13除8得1餘5，對應先天八卦，五數為巽卦；而下卦方面，亥時為十二數，所以年月日時的總數是6+1+6+12=25，25除8得3餘1，對應先天八卦，一數為乾卦。巽為風，乾為天，全卦是第九卦的風天小畜卦。

 

風天小畜卦

 

　　「小畜」之「畜」字，原指將所得獵物在田間畜養，是家畜業的開始，後來「畜」字發展為「蓄」，引申為儲蓄。「小畜」者，指儲蓄很少。《雜卦傳》謂：「小畜，寡也。」《說文解字注》釋「寡」：「少也。」可以想象，新一年的中國經濟，不管是資源或能量或錢財，都只能是小有累積，不會是飛黃騰達。

 

　　小畜卦的卦象是上巽下乾，巽為風，乾為天。風在天上，上卦風為申命、為漸入、為散；下乾為天，為剛健、為金玉、為篤實、為君子。乾卦雖可帶來積蓄，可惜會被風吹散。若上卦不是巽而是艮，艮為山，艮山安穩，可保積蓄，故上艮下乾，是謂山天大畜卦。

 

 中國新一年經濟料只可小有累積，不會飛黃騰達。(Shutterstock)

 

　　上巽風也為命令，巽風在天上而不在地下，只能天馬行空，無法像觀卦一樣風行地上、下達百姓，成風行草偃的功效，因此小畜又有申命未達而無功之象。看看內地近日放鬆銀根來刺激地產，結果不如理想，正好與小畜卦相應。加上巽卦為進退不果，也令小畜卦難以畜養。一般而言，小畜卦的基礎未夠厚實，不可大展鴻圖，最好是回到原點開始，這也呼應乙巳年的值年卦革卦，整個環境是不明確居多，讓人有所疑慮。

 

　　之所以如此，因為中國的發展遇上阻力，而這種阻力，顯然來自美國。看看小畜卦的交互卦，便會一切恍然。這個交互卦是由小畜卦二、三、四爻所形成的兌卦為下卦，與三、四、五爻所形成的離卦為上卦所結合，離為火，兌為澤，是為火澤睽卦。

 

 火澤睽卦

 

　　睽卦的意思為乖離，彼此涇渭分明，各走各的路，道不同不相為謀，這正是現今中美關係的寫照。雖說中美合作會雙贏，但可別期望美國候任總統特朗普有此胸襟。另外，「睽」也可假借為戣，古時可能是一種像戟的兵器。卦象上離為戈兵，下兌為銳，即銳利的戈兵，或暗喻乙巳年中美雖未至於兵戎相見，但火藥味也會很濃。

 

美國候任總統特朗普囂張跋扈，中美合作難以成事。(AP)

 

　　小畜卦的交互卦睽卦反映了中美的不和，而這種不和的後果，又可見於小畜卦的變爻。按乙巳年立春是年初六亥時，總數是6+1+6+12=25，爻以六除，25除6得4餘1，變爻是小畜卦的初九，爻辭曰：「復自道，何其咎，吉」，意思是要走自己的路，不會得咎，結果是好的。

 

　　其實「走自己的路」，一向是中國的國策。這條路就是有特色的社會主義之路，而不是西方資本主義之路。但走自己的路，必須認清中國的「路况」，也就是符合中國的實際，實事求是，有如鄧小平說的「摸著石頭過河」。妙在小畜卦的初九變爻，變卦為巽卦，這不是三爻的巽卦，而是上卦和下卦皆為巽的六爻卦。巽風的推動力很大，說明中國在中美相爭之後，或會大有得益，後續影響力很大，應是無孔不入。

 

巽卦

 

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