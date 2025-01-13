壽司郎居酒屋「杉玉」推新春優惠 身份證兩個指定號碼，即減50元！

新年留港消費，不少餐廳都推出優惠吸引食客。人氣壽司郎居酒屋「杉玉」，由即日起推出快閃活動，只要身份證中包含指定的兩個數字，便有機會可以減50元，優惠期由即日起至1月17日。

新年要去親戚家拜年，或者準備食團年飯，未必可以飛去日本玩，但又想食日本菜，可以考慮去壽司郎居酒屋「杉玉」，近日他們推出快閃身份證優惠，由1月13日起至1月17日，只要身份證中有「2」或「5」這個數字，堂食食客可以獲得50元的減價優惠。杉玉也在社交平台公布這優惠消息，詳情細如下：

條款及細則：

◆每組客人只能使用優惠一次

◆優惠只適用於堂食，不適用於外賣

◆需堂食單一消費淨額*滿$150或以上，

（*單一消費淨額，即扣除每張收據折扣後、或信用卡折扣後，並包含加一服務費之實際付款金額）

◆客人必須於結賬前向店員出示本人所持有的香港居民身份證／香港永久性居民身份證正本，其身份證號碼需包含數字「2」或「5」，方可使用優惠

※請留意，即使身份證號碼有多於一個數字「2」或「5」，最多只能扣減$50一次

◆非本人之身份證、影印本或照片恕不接受

◆不可與其他優惠同時使用

◆凡使用此優惠不可退款或兌換作現金

◆優惠適用於香港杉玉全線分店

◆優惠受條款及細則約束

◆如有任何爭議，Food & Life Companies Hong Kong Limited保留最終決定權及解釋權

◆詳情請向店員查詢

杉玉分店地址請參閱：https://bit.ly/3HdqnxT