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14/01/2025

乙巳年九宮飛星佈局懶人包：化解病符星、文昌位催旺、太歲位禁忌及吉日吉時詳解

#蛇年 #風水玄學 #懶人包 #玄學 #太歲 #九宮飛星 #蔣匡文 #風水 #家居
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。農曆新年將近，究竟今年蛇年乙巳年九宮飛星點布局，風水器物要點擺位？今年東南方為太歲位，最忌太歲頭上動土！想仔女學業進步，必要留意文昌位，原來蛇年有兩個文昌位，要放幾多枝竹催旺呢？至於大家最關心健康，要如何化解病符星？另外，蛇年六白星易有官非，歲破位及五黃煞又要點化解？

 

　　蔣博士溫馨提示，風水器物擺放吉日為2月3日立春之日（年初六），夾埋晚上11時30分吉時，希望大家做好九宮飛星家居佈局後，減少不如意事，一路平安，心想事成，萬事順利。即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

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