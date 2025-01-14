hot talk 1點鐘｜藥明生物展望樂觀 政治風險點衡量？｜晶片股受捧 落後股可追？

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

恒指連跌六日，今日高開27點，半日重上萬九關，反映19000點以下有資金流入，此水平的支持力度有多大？藥明生物(02269)預計今年收入加速增長，廠房投產影響利潤率，刺激今早股價一度升逾5%，惟藥明系向來為中美政治風眼股，前景應如何判斷？另外美國加大對AI晶片同技術出口的限制，芯片股繼續炒作國產概念，惟數據中心相關股則遭到拖累，哪一類股份較值博？

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