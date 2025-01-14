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14/01/2025

麥玲玲教你催旺運程：年花擺放布局指南 - 東南方桃花、西方水種植物旺事業

#打工仔 #十二生肖運程 #蛇年運程 #九紫喜慶星 #桃花 #蘭花 #賀年花 #連詩雅 #麥玲玲 #譚輝智 #2025運程
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Text: wong lin lin rachel Photo: wong lin lin rachel

　　每逢到農曆新年，家家戶戶會買年花，除了可以佈置家居之外，在玄學上放在適合位置，還可以催旺運程。究竟乙巳蛇年，如何可以靠年花、植物催旺運程？早前麥玲玲師傅出席在東港城舉行「第十九屆新春花展會」活動，就分享了有關方面的小知識。

 

　　麥玲玲師傅分享年花催運貼士、來年運勢想如魚得水、購買年花是新春開運的第一步、年花擺放甚麼位置才可以將年花的作用發揮到極致等等。麥玲玲師傅表示，在蛇年九紫喜慶星，又名當旺財星飛臨正東，將會帶來財運與喜氣。使用年桔或紫晶洞來助旺這顆當旺的財星，能夠有效提升家中的氣場，讓財運亨通，喜事連連。

 

 

　　此外，桃花星在東南方位置，正是一個促進感情與人際關係的良機。擺放蘭花或桃花，無疑是提升緣分的最佳選擇。花的顏色無需拘泥，紅色、粉色或紫色等鮮豔的色彩，皆可引發積極的情感交流，吸引愛情與友誼的滋潤。

 

 

　　兩位歌手連詩雅和《中年好聲音2》的譚輝智也有出席活動，麥玲玲師傅即場教他們怎樣放置年花催旺人氣和名氣，麥玲玲表示：「藝人都需要放花，可以旺人氣、旺桃花。桃花放東南，藝人都要桃花，顏色鮮艷的放東南方最有利。至於要旺財，放正南，亦是偏財，即是投資買賣，」

 

 

　　剛生了小孩榮升媽媽的連詩雅，得麥玲玲師傅提議，若想再有喜事或添丁，可以放五代同堂果或者果實類的植物最適合：「五代同堂果好合適，可催旺各樣喜事，可放正東位置，而旺事業、名氣，可以放水種富貴竹放西面。」麥玲玲師傅還表示，今年很多方位也適合放年花，可以考慮一下。

 

年花放置方位：

 

東南：桃花，放置花催旺桃花

東：喜事，放柑桔

南：偏財

西南：正財

正西：事業運，放富貴竹水種植物

 

 

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