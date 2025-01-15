JUMPSTARTER For One Earth 環球創業比賽︰聚焦人工智能應用，發掘創新潛力

過去半年，JUMPSTARTER For One Earth 環球創業比賽於全球各地進行宣傳，團隊走訪新加坡、馬來西亞、泰國、美國、英國等地徵募人工智能應用的初創商業計劃書。自2017年起，JUMPSTARTER 環球創業比賽成為了阿里巴巴創業者基金每年舉辦的旗艦活動，旨在發掘對社會具影響力的初創點子，比賽亦為初創搭建一個舞台，讓他們得以藉此向更廣大的觀眾展示自己的嶄新方案，打開知名度。

今年，JUMPSTARTER For One Earth 環球創業比賽的主題為人工智能及可持續發展，召集一眾科技初創企業及規模化企業，利用人工智能的潛力來提高生產力，並且應用在廣泛的行業領域，包括：藝術科技及娛樂、建築工程、零售、氣候科技、能源、金融科技、醫療保健、Web 3.0 等範疇。參賽公司必須實現至少一個聯合國可持續發展目標（SDGs），並可為行業及社區帶來長期且可量化的正面影響。

專注人工智能應用層 針對性解決行業痛點

JUMPSTARTER For One Earth 環球創業比賽專注於人工智能應用，鼓勵初創企業和規模化企業利用人工智能促進創新方案發展。人工智能主要可以分為基礎大模型及衍生的應用方案兩個層面，正如上篇講到，大模型的構建需要巨額資金、資源、算力和數據，故此這一賽道往往只能是科技巨頭的戰場；至於創業者的沃土則在於人工智能模型應用層的創新，他們可以通過開發新的應用場景，創造用戶價值，從而在AI時代找到自己的位置，故此本屆創業比賽亦定以篩選應用層面的方案為重心。

參賽者來自全球各地 方案以醫療保健為主

今屆比賽收到了超過 800 份申請，競爭激烈，申請者來自 68 個國家和地區，包括非洲、拉丁美洲、歐洲、中東和北美等，足證JUMPSTARTER為全球參與的創業盛事。這些參賽者的分佈也展示了企業仍然積極向外尋求新發展市場，其中特別是亞洲市場，其在全球企業中的吸引力和影響力仍然持續增強。

在參賽方案的行業領域中，涵蓋範圍廣泛，從醫療保健到氣候科技，展現了創業者們解決當今社會重要問題的決心和創新能力。醫療保健是主要領域，佔比 21%，其次是零售佔 12%，第三是氣候科技佔 12%。這反映了社會人口老化問題日益嚴重，以及對保健的重視不斷加深，創業者們積極利用人工智能優化醫療保健服務。零售作為第二大焦點亦在意料之中，相信其與消費者息息相關，觸及面更廣，故亦是兵家必爭之地。而氣候科技作為第三大領域，顯示各國政府和市民對全球暖化和環境問題的重視，以及氣候變化帶來的警示，故筆者也樂見有不少的方案以舒緩全球氣候問題為焦點。

值得注意的是，本屆比賽吸引的眾多初創公司中，其中不少由女性創業者創立，突顯了女性在創業活動中的更大參與。根據統計數據，比賽中30% 的申請者為女性。作為一名女性 CEO，我對初創行業中女性人才的增加感到非常振奮，並衷心希望JUMPSTARTER 能夠為女性創業家提供支持，讓她們在國際舞台上展現才華，向全球展示她們的創新方案。

總決賽將於三月舉行 發掘創業者的無限可能

綜觀 JUMPSTARTER For One Earth 環球創業比賽的眾多創業計劃書，我們見證了來自全球各地的創新者們所展現的決心、創造力和潛力。從眾多參賽方案中，我們看到了對醫療保健、氣候科技等重要領域的關注和創新解決方案的呈現，以及女性創業者在創業活動中的積極參與。這些數據及結果不僅展示了創業者們對當今社會重要問題的關注，也突顯了人工智能在可持續發展中的關鍵作用。

展望未來，我們期待看到更多創新方案的誕生，為全球帶來積極的影響和改變。希望今年三月 JUMPSTARTER 能夠繼續激發創新思維，一如既往地為創業者提供堅實的支持和展示的舞台，使得更多具有潛力的初創企業得可以盡情展現自己的價值和影響力，一同攜手建設更美好的將來。