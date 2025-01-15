15/01/2025
JUMPSTARTER For One Earth 環球創業比賽︰聚焦人工智能應用，發掘創新潛力
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。
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夢想本應翱翔
隔周三刊出
過去半年，JUMPSTARTER For One Earth 環球創業比賽於全球各地進行宣傳，團隊走訪新加坡、馬來西亞、泰國、美國、英國等地徵募人工智能應用的初創商業計劃書。自2017年起，JUMPSTARTER 環球創業比賽成為了阿里巴巴創業者基金每年舉辦的旗艦活動，旨在發掘對社會具影響力的初創點子，比賽亦為初創搭建一個舞台，讓他們得以藉此向更廣大的觀眾展示自己的嶄新方案，打開知名度。
今年，JUMPSTARTER For One Earth 環球創業比賽的主題為人工智能及可持續發展，召集一眾科技初創企業及規模化企業，利用人工智能的潛力來提高生產力，並且應用在廣泛的行業領域，包括：藝術科技及娛樂、建築工程、零售、氣候科技、能源、金融科技、醫療保健、Web 3.0 等範疇。參賽公司必須實現至少一個聯合國可持續發展目標（SDGs），並可為行業及社區帶來長期且可量化的正面影響。
專注人工智能應用層 針對性解決行業痛點
JUMPSTARTER For One Earth 環球創業比賽專注於人工智能應用，鼓勵初創企業和規模化企業利用人工智能促進創新方案發展。人工智能主要可以分為基礎大模型及衍生的應用方案兩個層面，正如上篇講到，大模型的構建需要巨額資金、資源、算力和數據，故此這一賽道往往只能是科技巨頭的戰場；至於創業者的沃土則在於人工智能模型應用層的創新，他們可以通過開發新的應用場景，創造用戶價值，從而在AI時代找到自己的位置，故此本屆創業比賽亦定以篩選應用層面的方案為重心。
參賽者來自全球各地 方案以醫療保健為主
今屆比賽收到了超過 800 份申請，競爭激烈，申請者來自 68 個國家和地區，包括非洲、拉丁美洲、歐洲、中東和北美等，足證JUMPSTARTER為全球參與的創業盛事。這些參賽者的分佈也展示了企業仍然積極向外尋求新發展市場，其中特別是亞洲市場，其在全球企業中的吸引力和影響力仍然持續增強。
在參賽方案的行業領域中，涵蓋範圍廣泛，從醫療保健到氣候科技，展現了創業者們解決當今社會重要問題的決心和創新能力。醫療保健是主要領域，佔比 21%，其次是零售佔 12%，第三是氣候科技佔 12%。這反映了社會人口老化問題日益嚴重，以及對保健的重視不斷加深，創業者們積極利用人工智能優化醫療保健服務。零售作為第二大焦點亦在意料之中，相信其與消費者息息相關，觸及面更廣，故亦是兵家必爭之地。而氣候科技作為第三大領域，顯示各國政府和市民對全球暖化和環境問題的重視，以及氣候變化帶來的警示，故筆者也樂見有不少的方案以舒緩全球氣候問題為焦點。
值得注意的是，本屆比賽吸引的眾多初創公司中，其中不少由女性創業者創立，突顯了女性在創業活動中的更大參與。根據統計數據，比賽中30% 的申請者為女性。作為一名女性 CEO，我對初創行業中女性人才的增加感到非常振奮，並衷心希望JUMPSTARTER 能夠為女性創業家提供支持，讓她們在國際舞台上展現才華，向全球展示她們的創新方案。
總決賽將於三月舉行 發掘創業者的無限可能
綜觀 JUMPSTARTER For One Earth 環球創業比賽的眾多創業計劃書，我們見證了來自全球各地的創新者們所展現的決心、創造力和潛力。從眾多參賽方案中，我們看到了對醫療保健、氣候科技等重要領域的關注和創新解決方案的呈現，以及女性創業者在創業活動中的積極參與。這些數據及結果不僅展示了創業者們對當今社會重要問題的關注，也突顯了人工智能在可持續發展中的關鍵作用。
展望未來，我們期待看到更多創新方案的誕生，為全球帶來積極的影響和改變。希望今年三月 JUMPSTARTER 能夠繼續激發創新思維，一如既往地為創業者提供堅實的支持和展示的舞台，使得更多具有潛力的初創企業得可以盡情展現自己的價值和影響力，一同攜手建設更美好的將來。
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