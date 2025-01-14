康文署推出賀年別注版博物館通行證：全年優惠遊覽博物館及展覽

文博愛好者好消息！康文署最新推出兩款博物館通行證「蛇年別注版」（實體證），包括換上新年服飾的活力仔及思文喵；以及取材自香港文化博物館館藏、由著名香港設計師及藝術家韓秉華所創作的蛇年月曆設計，以金蛇與梅花構圖，重新演繹中國傳統文化。

兩款蛇年別注版博物館通行證，值得收藏。

說是通行證，就是全年暢遊康文署15間博物館及2個藝術空間，免費參觀常設及專題展覽（包括將於1月17日香港藝術館舉行的「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」）、博物館夥伴優惠、演藝節目優惠、主題樂園門票優惠指定博物館餐廳及禮品店優惠。

要數最著數，可留意主題樂園門票優惠，持博物館通行證持有人以正價購買香港迪士尼樂園任何類別的標準、小童、學生及長者「奇妙處處通」會籍，可分別享有HK$70、HK$60、HK$60及HK$40折扣優惠；而凡購買香港海洋公園全年會籍可享9折優惠。另外香港文化博物館牧羊少年咖啡館消費又可獲9折，其他博物館內指定餐廳都有優惠。

博物館通行證收費

門票種類 全年票價

家庭通行證 （適用於最多四人，須為親屬） 港幣 100 元

個人通行證 港幣 50 元

優惠通行證 港幣 25 元

（只適用於全日制學生、殘疾人士、60 歲或以上高齡人士）

備註：

香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會員卡持有人於優惠期內購買博物館通行證可獲九折優惠。

香港海洋公園全年會籍持有人於優惠期內購買博物館通行證可獲九折優惠。

每張通行證折扣後的票價將計算至個位數，不足港幣一元亦作一元計算。

優惠詳情：https://www.museums.gov.hk/tc/web/portal/museum-pass-exclusive-offers.html

博物館通行證網站：https://www.museums.gov.hk/tc/web/portal/museum-pass.html

使用期限

博物館通行證：由簽發日期起12個月內

傳統款的金蛇與梅花。

活力仔和思文喵穿上蛇年服飾，很可愛！

發售日期：2025年1月13日起

備註：蛇年別注版設計只適用於實體版博物館通行證

售賣點：香港藝術館、香港歷史博物館、香港文化博物館、香港科學館、香港太空館及香港抗戰及海防博物館

FB：康文＋＋＋, Visit HK Museums 優遊香港博物館

IG：@LCSDPlusss @VisitHKMuseums