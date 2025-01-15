A股有個春季躁動的走向，前日（13日）A股成交首低於萬億，昨日（14日）成交回升至萬三億。是春季躁動開始了嗎？前日恒指出現十字星（圖一），利好，昨日果升了。

中國證監會召開2025年系統工作會議，研究部署2025年重點工作。會議要求，堅持穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭。堅決落實中央經濟工作會議關於穩住股市的重要要求，加強境內外、場內外、期現貨聯動監測監管，增強工作的前瞻性、主動性、有效性。會同中國人民銀行更好發揮2項結構性貨幣政策工具效用，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。加強政策解讀和宣傳引導，及時回應市場關切，進一步穩定市場預期。評：自「924」行情以來，前日A股成交額首次跌破萬億大關，開始真正縮量了。至於9,663.77億元人民幣是否就是此輪A股調整的「地量」，仍待觀察。

政策市重來待觀察

昨日A股三大指數放量大漲，重返3200點，成交1.35萬億元人民幣，是否真是政策市又來了，待觀察。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）