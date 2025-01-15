什麼是「跨境融資宏觀審慎調節參數」

日前，內地央行及國家外匯管理局決定上調「跨境融資宏觀審慎調節參數」，幅度從原來的1.5提升至1.75，新的參數從1月13日正式實施。投資者或者對「跨境融資宏觀審慎調節參數」這個詞彙相對陌生，那這個參數是指什麼？它的變動會帶來什麼影響？



要解釋這個參數，我們先要追溯至2017年，內地央行發佈了《中國人民銀行關於全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》。此《通知》是針對內地範圍企業及金融機構實施外幣一體化全口徑的跨境融資管理，其內容列明企業或金融機構的主要跨境融資模式分為企業間海外直貸、銀企間海外直貸，以及境外發債等三種主要模式；並制定企業或金融機構跨境融資餘額上限的計算方式。具體為跨境融資風險加權餘額上限=資本或淨資產*跨境融資杠杆率*宏觀審慎調節參數。「跨境融資宏觀審慎調節參數」由此而來。



從計算公式來看，企業或金融機構跨境融資餘額上限，是以各自的資本或淨資產來計算的，而跨境融資杠杆率是固定的（規定企業為2；非銀行法人金融機構為1；銀行類法人金融機構和外國銀行境內分行為0.8），而變量只有「跨境融資宏觀審慎調節參數」。當「跨境融資宏觀審慎調節參數」增加時，意味著企業或金融機構可以從境外融資的上限空間被推高，反之則被收縮。



現在這個參數從1.5提升至1.75，即是容許企業及金融機構可以更多向海外借貸或發債，此從基本情景來看，是現時內地應對經濟復甦基本不牢固，希望放寬企業融資渠道，支持企業發展以促進經濟穩定增長的重要手段。除此考量因素外，參數的提升還會增加境內美元的供應量，增加其流動性以舒緩人民幣的貶值壓力。此亦反映外匯管理局希望帶出穩定人民幣匯率的信號，以增加市場對匯率穩定的信心。



回顧歷史，從2017年《通知》推出以來，「跨境融資宏觀審慎調節參數」經歷多次調整，每次上調或下調的幅度均為0.25，本次亦不例外。而過往歷史，這個參數最低為1，最高則為現時被上調後的1.75。