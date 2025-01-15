26款電動車、混合動力車及汽油車全測試：Toyota bZ4X表現最佳，續航力與電池容量不成比例？大馬力更耗電？邊款混能車最慳油？

不少車主因為在政府「一換一」首次登記稅寬減計劃推動下，以油車轉為駕駛電動車駛。最新一期消委會報告指，根據國際消費者研究及試驗組織最新發表的汽車測試報告顯示，即使屬同一類別的電動車樣本，平均耗電量可相差達 25%，而根據平均耗電量推算出的續航距離，最高更可相差超過 1 倍，而耗電量與電動車馬力又未必有關！

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最新一期消委會報告，根據國際消費者研究及試驗組織最新發表的汽車測試報告，測試19個牌子共26款汽車型號，當中19款為電動車、2款為油電混合動力車（fullhybrid，簡稱混能車），其餘5款則為汽油車，並由擁有豐富試車經驗的專家評審團測試汽車的駕駛表現、舒適程度、能源效率及污染物排放等，全面審視各型號的性能、安全保障及環保表現。

截至 2024 年 11 月，香港電動私家車佔整體私家車總數已達約 17%，而電動私家車佔新登記私家車的比例亦躍升至大約 7 成。

國際消費者研究及試驗組織與歐洲的汽車會合作所測試的 19 款電動車，分別聲稱於歐美、內地及其他亞洲地區生產，售價由$199,000 至$1,699,900，聲稱最大馬力介乎 118 匹至 544 匹不等，當中 1 款屬於「城市小車」、8 款為「小型家庭汽車」、7 款為「大型家庭汽車」、1 款「行政人員汽車」，以及 2款價錢最高的「豪華汽車」。

報告顯示，即使屬同一類別的電動車樣本，基於設計、用料和整體車重量等因素，平均耗電量可相差達 25%，而根據平均耗電量推算出的續航距離，最高更可相差超過 1 倍！

續航距離相差逾 300 公里 耗電量差距達 25%

測試發現充電池容量的高低，與續航力亦未必成正比，19 款樣本的續航距離由 252 公里至 570公里，而測試結果顯示續航距離跟充電池容量未必成正比。電動車的能源效率受不同因素影響，例如經常急劇加速的駕駛習慣、電池保養、環境溫度等有機會增加耗電量而令實際的續航距離下降。測試在實驗室內進行，在空調系統設定為開著狀態下，計算每 100 公里的平均耗電量，19 款樣本的平均耗電量介乎 17.0 至 22.0千瓦小時。

電動車豪華汽車保時捷 Porsche型號：Taycan PerformanceBattery Plus聲稱充

電池容量105千瓦小時，以量得的平均耗電量推算出的續航距離570公里

最高耗電量電動車BMW i7 xDrive60

電動車豪華汽車寶馬 BMW型號：i7 xDrive60聲稱充電池容量最高（105.7 千瓦小時），其推算出的續航距離為 546 公里，在全部樣本中排行第 3。不過，測試中量得的平均耗電量為每100公里22.0千瓦小時，屬19款電動車樣本中最高。雖然樣本駕駛時不會排放污染物，但由於此樣本平均每公里的耗電量較高，所以發電廠在生產其每公里所耗用的電力時的污染物排放量亦會較高，故在「污染物排放測試」中，試驗組織給予的評分相對較低。

豪華汽車寶馬 BMW型號：i7 xDrive60總評 ★★★★半，測試中量得平均耗電量屬19款電動車樣本中最高。

而排行第 2 的樣本電動車平治 Mercedes-Benz型號：EQE SUV 350+總評 ★★★★半，推算出的續航距離為559 公里，其聲稱電池容量反而較低（90.6 千瓦小時）。

最慳電電動車 Toyota bZ4X

電動車大型家庭汽車豐田 Toyota型號：bZ4X總評 ★★★★，測試中量得的平均耗電量僅為每100公里17.0千瓦小時，屬19款電動車樣本中最慳電。其聲稱電池容量71.4 千瓦小時，續航距離為412 公里。但電動車大型家庭汽車富士 Subaru型號：Solterra聲稱電池容量相同（71.4 千瓦小時），續航距離只有 353 公里，相差近 60 公里。

電動車大型家庭汽車豐田 Toyota型號：bZ4X屬19款電動車樣本中最慳電。

耗電量與電動車馬力有關？

測試發現，耗電量未必與電動車的馬力有直接關係，2 款耗電量相近（21.2 及21.3 千瓦小時）的樣本，聲稱最大馬力分別為 514 匹和 218 匹，相差逾 1.3倍。

電動車大型家庭汽車牌子日產 Nissan型號：ARIYA總評 ★★★★

耗電量21.3 千瓦小時，聲稱最大馬力為218 匹。

電動車大型家庭汽車牌子Tesla型號：Model Y MaximumRange總評 ★★★★

耗電量21.2 千瓦小時，聲稱最大馬力為514 匹。驅動系統表現優秀，由時速60公里加速至100公里只需2.3秒，屬各樣本中最快。

另外，2 款聲稱最大馬力同樣為 204 匹的樣本，平均耗電量分別為 17. 0千瓦小時（電動車大型家庭汽車豐田 Toyota型號：bZ4X）與 20.6千瓦小時（電動車小型家庭汽車本田 Honda型號：e:Ny1（代理商表示香港版本名為e:N1），相差約 21%。

最慳油混能車Toyota RAV4 2.5 Hybrid

混能車大型家庭汽車豐田 Toyota型號：RAV4 2.5 Hybrid測試中量得的平均耗油量僅為每100公里5.6升，屬7款混能車及汽油車樣本中最慳油，聲稱引擎排氣量2487立方厘米。

Toyota型號：RAV4 2.5 Hybrid屬7款混能車及汽油車樣本中最慳油。

汽油車大型家庭汽車富士 Subaru 型號：BRZ 2.4測試中量得的平均耗油量為每100公里7.9升，屬7款混能車及汽油車樣本中最高。

留意，即使屬同一型號，歐洲測試的樣本跟在本港出售版本的規格未必完全相同，因此測試結果只供參考，消費者選購時應向代理商查詢香港版本的規格詳情，並親身試駕。

充電時間與電池容量有關？

電動車以電力驅動，快速充電功能好重要！測試比較不同電動車樣本以快速充電器將電量由 10%充至 80%所需的時間，結果相當參差，由 17分鐘至 48 分鐘不等，而充電所需時間與電池容量亦不一定有關。以充電所需時間最長（48 分鐘）的樣本為例，其聲稱電池容量為 63.1 千瓦小時，而另 1 款電池容量相若的樣本（63 千瓦小時），所需充電時間只需 32 分鐘。

電動車豪華汽車保時捷 Porsche型號：Taycan PerformanceBattery Plus以快速充電器將電量由10%充至80%需時17分鐘。

公眾充電站使用Tips

消費者委員會不時接獲充電服務相關的投訴，例如充電站供電不穩定、沒有充足的充電位及相關的收費爭議。消委會建議消費者在使用公眾充電站時應注意

1. 除了考慮充電站地點和充電速度外，亦要留意現時市場存在按充電量、充電時間、或包含一定充電量的月費計劃等不同收費方式，應事先了解條款細則和收費詳情，並保留交易憑據。

2. 不少公眾充電站均會收取閒置費或超時佔用費，以免車位被長期佔用，因此應準確計算充電完成時間並駛離充電位，以方便他人使用。

3. 不時檢視經常光顧的充電站的收費模式和收費，以免有更改時出現爭拗情況。