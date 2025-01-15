麥當勞xHello Kitty復刻版毛公仔套裝全新登場！App訂購即送$80美食禮券，福岡士多啤梨圓碌碌新地$9起

香港麥當勞成立50週年，又有新搞作！自90年代起聯乘不同人氣卡通角色推出的公仔套裝，睽違14年後麥當勞再次復刻經典，推出一套四款「麥當勞 x Hello Kitty復刻版毛公仔套裝」，明天（1月16日）上午11時起經麥當勞App到指定網站訂購。同日起，餐廳推出全新造型的福岡草莓系列及全新草莓玫瑰鮮奶咖啡！

麥當勞 x Hello Kitty 復刻版毛公仔套裝新登場

一套四款「麥當勞 x Hello Kitty復刻版毛公仔套裝」，其中三款 Hello Kitty化身人見人愛的麥當勞樂園人物，包括漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟，喜感十足。餘下的一款設計靈感則特意呼應香港麥當勞成立50週年，讓Hello Kitty換上「麥當勞50週年主題」服飾。

毛公仔套裝的禮盒仿照麥當勞經典餐廳裝潢－－紅色屋頂設計，極具紀念價值。

50週年公仔套裝極度罕有，數量有限，先到先得，售完即止！

即睇購買方法

1月16日上午11時起，顧客可經麥當勞App進入指定網站以優惠價港幣250元（標準價$380）訂購「麥當勞 x Hello Kitty復刻版毛公仔套裝」，除了一套四款Hello Kitty公仔，套裝還包括4張$20麥當勞®美食禮券（總值$80），讓大家其後可以麥當勞禮券選購心水麥當勞美食！

顧客訂購時需輸入已登記麥當勞App會員的電郵地址及選擇取貨餐廳，每位會員最多可訂購10套。成功訂購的用戶會收到電郵確認，並須於訂購後7日內到已選取之指定餐廳取貨。

圓碌碌福岡草莓新地新登場

除此之外，1月16日起，全線麥當勞甜品站季節限定的福岡草莓系列將以全新圓碌碌形象登場，可愛造型夢幻度滿分！粉紅色圓碌碌可愛造型加上印有Hello Kitty的包裝，無論在視覺還是味覺上均帶來甜蜜衝擊！

福岡草莓扭紋新地筒 / 福岡草莓新地筒期間限定優惠價$9

Oreo®曲奇福岡草莓新地期間限定優惠價$10

McCafé櫃檯全新草莓玫瑰鮮奶咖啡

全新草莓玫瑰鮮奶咖啡完美糅合三款風味獨特的香氣－－咖啡、草莓和玫瑰，在香濃濃縮咖啡上加入了香甜草莓果茸及玫瑰糖漿，並以絲滑的3.7鮮牛奶沖調，面層覆上豐厚鮮奶泡沫，最後灑上朱古力粉打造精緻玫瑰花圖案，呈獻洋溢花果香氣的香濃咖啡。

全新草莓玫瑰鮮奶咖啡亦會以Hello Kitty可愛包裝盛載

麥當勞App用戶由1月16日起，更可憑「減$3歎McCafé 草莓玫瑰鮮奶咖啡」電子優惠券以超值價品嚐全新咖啡滋味。