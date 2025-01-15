特朗普揭開新航海時代爭霸戰

美國候任總統特朗普尚未入主白宮，卻已單憑他的一張嘴，掀起一場引發國際間騷動的「新圈地運動」——他拒絕排除武力吞併格陵蘭島，又欲收加拿大為美國第51州，同時宣稱要把墨西哥灣改名美利堅灣，還威脅要重掌巴拿馬運河。

連番話語雖然聽似狂言，但其野心卻不容小覷：他無異於在中美俄三強博弈的棋局上，大手筆打破僵持，在北極圈另闢新天地，一來在極地排兵布陣，與俄羅斯分庭抗禮；二來盡快把中國排除在極地博弈之外，以扳回美國逐漸失去西太平洋絕對控制權的劣勢。

特朗普染指格陵蘭島，發起新圈地運動。（設計圖片）

至於美國南部，特朗普將堅決執行遣返難民的邊境牆計劃，透過揚言將墨西哥灣改名，劃定其為美國固有勢力範圍，使之成為美國與拉丁美洲的過渡地帶，並利用重掌巴拿馬運河的言論，來威懾拉丁美洲方興未艾的全球南方運動，以壓制「美國後花園」的噪音。

特朗普推新圈地運動

無論是格陵蘭的新疆土，還是拉丁美洲的舊勢力範圍，一待被特朗普劃上「讓美國再次偉大」(MAGA)的圈地標籤，由馬斯克所代表的美國財團就會跟上，不僅在經濟上投資礦產或稀土等天然資源，而且在政治上利用社交平台等競選資源，扶助右翼，甚至極右翼政黨上台。

特朗普與馬斯克組成的美國MAGA政商同盟，過去在推動阿根廷等發展中國家向右轉的過程中頻頻得手，現在則進一步染指歐洲、北美等已發展國家，而後者全都是美國的傳統盟友。所以這場新圈地運動無疑是「大水沖了龍王廟，自家人不認自家人」。

特朗普與馬斯克組政商聯盟，推動MAGA右翼聯盟。（美聯社）

但特朗普也顧不得友邦驚詫了，因為新圈地運動一旦成事，可謂MAGA戰略布局全盤皆活，以此為核心的美利堅陣營將開啟「新航海時代爭霸戰」。對於北極新航道的爭奪，以及在北極擴大軍事戰略布局已聞其聲多年，特朗普的圈地計劃說明他有意正式啟動這場爭霸戰，不要說俄羅斯從此如芒刺背，遠離北極圈的中國也將被阻隔在這片美利堅新殖民勢力之外。

為MAGA運動構建長遠宏圖

特朗普能不能順利建構其貫穿南北的美利堅新版圖是一回事，但自他勾勒出這幅宏圖伊始，就將成為美國MAGA運動的長遠政治目標一部分。雖然外間一直以為，特朗普在上台前不斷主張美國應避免戰爭，反映了一種重回「孤立主義」的願望。但現在看來，特朗普式的「孤立主義」，是具有「新殖民擴張」性質的。

誠然，美國在上世紀初擁抱孤立主義時，仍視歐洲為政治、文化的中心，而今天特朗普接手的美國，卻是已經登上權力巔峰的「新羅馬帝國」。特朗普也絲毫不掩飾唯我獨尊的帝王作派，在宣稱要吞併格陵蘭島後，公然派出他的長子「駕臨」該島，以彰示其封建意志。

特朗普在推銷其圈地運動時，還不斷炫耀：「這一切多麼的美好！」值得注意的是，即使是民主黨的政治領袖們，也鮮見站出來指斥他的新殖民野心。是民主黨人已經被大選慘敗、加州山火折騰得無暇他顧？還是心裏面也樂見這開疆拓土的「新美利堅帝國夢」？

歐洲與虎謀皮嚐苦果

特朗普一句格陵蘭島收歸美國，可謂不費一兵一卒就把歐洲翻了個底朝天。歐洲的政治領袖們現在終於嚐到了與虎謀皮的後果——長久以來，他們利用美國主導的北約東擴，來擠壓俄羅斯勢力範圍。特朗普一向認為這些所謂的歐洲盟友在佔美國便宜，導致美國在債務高企下，仍然要支付龐大北約軍費，而歐洲各國反倒把省下來的軍費用於社會福利和美酒佳餚。

歐洲領導人與虎謀皮，面對特朗普狂潮亂成一團。（美聯社）

當特朗普忽然向格陵蘭島伸出「虎爪」，本已被俄烏戰爭消耗得奄奄一息的歐洲，陷入了「前有狼，後有虎」的危局——如果他們希望繼續獲得美國對烏克蘭抗俄戰爭的支持，恐怕就不能在出讓格陵蘭島的問題上製造障礙；但若格陵蘭島成了美國的勢力範圍，歐洲就會被排除在北極圈的新航海時代爭霸戰之外。

基於北極圈就在歐洲北部門戶之外的事實，此舉將成為歐洲衰落的屈辱性標誌。不久前，親美派歐盟委員會主席馮德萊恩對特朗普2.0時代的到來，仍擺出一副強作鎮定的樣子，提出歐美聯手抗俄防中，以轉移美歐自身的矛盾，避開特朗普關稅戰的正面衝擊。

馮德萊恩「喪權辱歐」

可馮德萊恩的妙計顯然滿足不了MAGA的胃口。隨著特朗普向格陵蘭島伸手，她被逼入了「喪權辱歐」的牆角。媒體傳出的消息是，馮德萊恩雖然因為肺炎在家養病，但她有意拖著抱恙之軀遠赴佛羅里達州進見特朗普。不過，新羅馬皇帝似乎有意讓她坐在冷板凳上。

英法德等傳統歐洲大國，對特朗普言論的反擊外強中乾：德國總理朔爾茨高呼歐洲主權不可侵犯，但他即將下台；法國政府聲稱，在以強權為公理的世界，歐洲需要覺醒及自強，但總統馬克龍此時也已在右翼政黨進逼下成了跛腳鴨；在經濟衰退和債務危機中掙扎的英國施紀賢內閣則只能不溫不火地提醒，特朗普的言論可能破壞盟友圈的穩定。

但形勢發展卻是可預料的，歐洲的反MAGA政府會一個個被馬斯克暗助的右翼政黨擊潰，他們繼而會主張與其被中俄滲透，倒不如臣服於美國。特朗普將陸續聽到大西洋彼岸的稱臣之聲，在加州山火燒掉拜登兒子下榻的豪宅之際，大發其新羅馬皇帝之夢。