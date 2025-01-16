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16/01/2025

緬甸詐騙園區 ｜21及23歲港女酒吧被邀請到泰國「免費旅遊」後失聯！家屬交贖金後放人！警拘32歲女子涉誘騙

#打工仔 #Pantry熱話 #賣豬仔 #KK園區 #詐騙園區 #泰國 #緬甸
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Text: Katty Wu

　　港人被誘騙至緬甸詐騙園區的事件有死灰復燃的跡象，警方表示近日收到兩名母親求助，指她們的女兒失去聯絡，經調查後發現她們被誘騙去泰國，之後再展轉到達緬甸園區後被禁錮，家屬其後被要求交續金去換取女兒的自由。當繳交續金後，兩名女子安全回港，根據她們提供的資料，警方拘捕一名　32歲的本地女子，涉嫌誘騙兩名女子去泰國再販運到緬甸。

 

　　根據保安局的數字，自去年第二季開始，本港有28宗求助個案，懷疑被誘騙到東南亞國家，當中有16人安全回港。而今次事件的兩名受害人的家屬，分別於2024年12月30日及2025年1月1日向警方求助，報稱兩名分別23歲及21歲的女子失蹤。

 

　　警方調查後，發現兩人一同於2024年12月27日經香港國際機場離開香港，去到泰國後失去聯絡。根據情報顯示，當中涉及販運人口問題。家屬分別接獲訊息及電話，聲稱兩名受害人身處緬甸，並被禁錮在園區內，要求家屬交付2.8萬美金來換取兩人的自由，其後兩人於1月11日安全返港。

 

　　警方深入調查後，兩人較早前在香港認識一名女子，由於對方表現豪爽，不時請兩人吃喝玩樂，從而騙取兩人的友誼及信任。直到2024年12月27日，這名女子突然向兩名受害人提出可以請她們免費即日去泰國旅遊，並已經安排好機票及酒店，以「運送泰銖現金可以獲得豐厚的報酬」作利誘，誘使兩人去泰國。當兩人抵達泰國之後，順即被安排登上詐騙集團的車輛，並沒收她們的護照及手提電話。她們經過十多小時坐車坐船之後，兩人被運送到緬甸的詐騙園區。

 

　　根據兩人所描述，園區跟電影的情節一樣，守衛森嚴，四周圍都被鐵絲網包圍，更有身穿迷彩軍服、手持長槍人士駐守，其後兩人被告知要從事詐騙工作。警方翻看大量閉路電視的片段及作情報分析後，鎖定該名誘騙兩名受害人的女子身份，並於以涉嫌串謀詐騙將這名32歲報稱是美容師的女子拘捕。

 

 

　　警方呼籲求職者要提高警覺，別輕易相信「筍工」，用合法正規的途徑去揾工，更要冷靜進行風險評估。

 

 

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