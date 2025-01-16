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16/01/2025

Bakehouse沙田分店1月18日盛大開幕！首間提供晚市堂食及獨家紀念品區，新推楊枝甘露菠蘿包與沙田蜂蜜柑桔冬甩

#牛角酥 #獨家 #FoodNews #Bakehouse #手作麵包 #新店 #沙田 #酸種酥皮蛋撻 #新城市廣場 #紀念品 #沙田蜂蜜柑桔冬甩 #楊枝甘露菠蘿包
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Text: Eunice Chow Photo: Bakehouse、Eunice Chow

　　Bakehouse沙田分店1 月18日開幕啦！第七間分店選址沙田新城市廣場，是首間提供全日堂食餐飲，大家可於餐廳品嘗多款前菜、主菜及餐後甜品外，必試新店兩款獨家新品︰楊枝甘露菠蘿包、沙田蜂蜜柑桔冬甩。Fans記得買走滋味甜點及手作麵包時，留意一系列T恤、襟章、水杯及圍裙等周邊產品，紀念品區同樣是品牌首設新嘗試！

 

 

　　全新開業的沙田店結合了麵包店和餐廳兩個營運模式，近門口位置客人可購買烘焙包點，包括兩款獨家手工烘焙包點，分別是楊枝甘露菠蘿包和沙田蜂蜜柑桔冬甩。楊枝甘露菠蘿包外脆內軟，菠蘿包香脆的外層帶有椰香，而內餡則是酸甜可口的楊枝甘露椰奶忌廉。

 

 

　　沙田蜂蜜柑桔冬甩包裹著來至沙田永和蜜蜂場的蜂蜜，柔滑的意大利芝士雲呢拿忌廉，搭配清新美味的蜜餞柑桔，最後灑上蜂巢形狀的杏仁薄片，賣相一流！

 

 

　　沙田店Bakehouse 是品牌首間經營晚市堂食的分店，用餐區有卡位、餐枱及單邊座可近距離望廚師於開放式廚房烹調的位置，空間舒適。Bakehouse 的全日堂食菜單由行政主廚 Atisha Kumar 精心打造，其中「All In！」套餐特別為兩人或以上而設，呈獻由Bakehouse 烹飪團隊精心挑選的八道菜式，包括新鮮出爐的手作麵包、前菜到餐後甜品。

 

　　

「All In！」套餐每位$360（兩人或以上起），提供八道菜式包括新鮮出爐的手作麵包、前菜到餐後甜品，價錢親民。

 

　　麵包控必試酸種牛角酥上放有嫩滑的水煮蛋，配上油脂豐富的醃三文魚、鮮甜的蟹肉和一咬即破的醬油三文魚籽，最後淋上絲滑的荷蘭醬。黑松露炒蛋多士（Truffle Folded Eggs）以風味濃郁的巴馬臣芝士和馥郁芳香的松露入饌，搭配酸種牛角包。

 

黑松露炒蛋多士（Truffle Folded Eggs），多重滋味令人回味無窮。
 

Bakehouse 招牌菜式是醃三文魚蟹肉班尼迪蛋 （Salmon and Eggs Royale），層次豐富。

 

來到 bakehouse怎可以不一嘗鄉村酸種麵包？鄉村酸種麵包配蒜香海藻味噌牛油（Country Sourdough with Umami Butter）巧妙地以味道濃烈的烤大蒜和海藻搭配馥郁而不搶味的味噌，濃縮成鹹香四溢的鮮味奶油，配搭鄉村酸種麵包我竟叮出一點明太子的味道，好神奇！

 

鄉村酸種麵包配蒜香海藻味噌牛油 $48

 

　　前菜共5款選擇，個人推介松露生牛肉他他（Truffle Beef Tartare）香氣四溢 —— 經典的生牛肉他他搭配刨好的松露、巴馬臣芝士和新鮮的放養蛋黃，再加上酥脆可口的薯片，帶來豐富而層次分明的口感。

 

松露生牛肉他他 $128

 

蜜糖白桃布袋芝士 $128

 

　　六款主菜中包括Greg喜愛的菜式是海鮮雜燴配蒜蓉紐結酥，海鮮雜燴以龍蝦高湯為基底，加入了新鮮的銀金鯛魚、虎蝦、青口和蜆，以及少許奶油，每一口都辰豐富的海鮮味，味道更加醇厚。海鮮與芝士兩大組合你想起甚麼？我會諗起餐廳令人難忘的龍蝦芝士通心粉（Grilled Lobster Mac and Cheese），幼滑濃厚的格魯耶爾芝士包裹著鮮甜爽滑的龍蝦肉，拉出絲絲牽引的芝士，必是 cheese lover最愛。

 

海鮮雜燴配蒜蓉紐結酥 $278

 

龍蝦芝士通心粉 $298（photo:Eunice）

 

Bakehouse 酥皮肉批，肉餡非常入味，酥皮批面金黃焦香，完美配搭。$198（photo:Eunice）

 

　　肉食愛好者必試澳洲和牛西冷配炸洋蔥圈及芥末胡椒醬（Grilled Wagyu Striploin），和牛煮得完美，顏色粉嫩，搭配金黃酥脆的炸洋蔥圈及芥末胡椒醬更是點睛之筆，記得用小匙品嚐牛骨髓，好滋味！

 

澳洲和牛西冷配炸洋蔥圈及芥末胡椒醬 $368（photo:Eunice）

 

 甜品方面有酸種酥皮蘋果配冧酒意式雪糕 $88（photo:Eunice）
 

朱古力慕斯配薯仔意式雪糕  $68（photo:Eunice）

 

　　

紫霧鮮奶抹茶（Purple Haze Matcha Latte），它結合了略帶苦澀的宇治抹茶和靜岡抹茶，襯托出綿密的紫薯、馥郁的薰衣草和順滑的牛奶，口感醇厚，香氣撲鼻。

 

　　

具本地色彩的香港氈湯力（Hong Kong G&T）融合了無名氏N.I.P異城氈酒（N.I.P Exotic City Gin）、閣樓釀造金牌草本湯力水（Mezzanine Maker Extra Herbal Tonic）和香水檸檬，重新演繹經典雞尾酒。

 

　　Bakehouse沙田分店更是首家設紀念品區的店舖，有售T恤、襟章、水杯及圍裙等周邊產品。

 

（photo:Eunice）

襟章（photo:Eunice）

（photo:Eunice）

 

Bakehouse沙田店

地點︰沙田新城市廣場247號舖

營業時間︰週一至週四早上八時至晚上九時

週五、週末及公眾假期早上八時至晚上九時三十分

www.bakehouse.hk

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