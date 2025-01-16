奇華賀年禮品8折優惠及全新純素糕點！IKEA肉丸臘味蘿蔔糕，LINE FRIENDS minini包點先生聯乘糕點及精品換購！

準備辦年貨了嗎？奇華餅家推出「八折五天」新年禮遇，1月16日至1月20日購買指定賀年禮品八折優惠，好著數！品牌今年更新推純素糕點、迪士尼米奇與好友賀年產品，而LINE FRIENDS minini fans可留意與包點先生聯乘賀年糕點，並於期間限定店盡情打卡。至於一向新意多多的 IKEA，今年推出三款特色糕點，你有冇興趣試？

奇華餅家推出「八折五天」新年禮遇，凡於2025年1月16日至1月20日期間，在奇華全線分店（香港國際機場分店除外）及奇華網店，購買指定賀年禮品：土鳳梨金酥、鳳梨金酥和果味金酥、蝴蝶酥、杏仁條和鳳凰卷、什錦蛋卷和蜂巢蛋卷及奇華切肉臘腸和奇華鮮鴨膶腸，可享八折優惠。顧客於網店購物折扣後滿港幣380元，更可享免本地運費！

精緻鳳梨金酥禮盒（9件裝）原價$108、優惠價$86.4

蝴蝶酥杏仁條禮盒原價$125、優惠價$100

蛋卷（400克）原價每罐$115、優惠價$92

鴛鴦鳳凰卷禮盒芝麻椰絲鳳凰卷8件、肉鬆鳳凰卷8件原價$88、優惠價$70.4

土鳳梨金酥禮盒（6件裝）原價$115，優惠價$92

奇華切肉臘腸4條裝原價$95、優惠價$76，10條裝原價$228、優惠價$182.4

奇華「八折五天」新年禮遇

日期︰2025年1月16日至1月20日

銷售點：奇華餅家全線分店及奇華網店（香港國際機場分店除外）

純素糕點、迪士尼米奇與好友賀年產品

除此之外，品牌今年推出純素糕點「紅棗桂圓烏龍茶年糕」及「木耳腰果蓮藕榚」。前者將性味甘溫的桂圓和養顏紅棗，搭配味道甘潤清香的烏龍茶，選用優質糯米生磨米漿混和蒸製而成，口感煙韌。木耳腰果蓮藕糕口感層次豐富，啖啖香脆蓮藕、鮮甜栗子、可口腰果及爽口木耳滋味。

木耳腰果蓮藕榚

紅棗桂圓烏龍茶年糕

奇華餅家聯乘迪士尼米奇與好友，推出全新設計賀年禮盒，包括以模仿炮仗外型作禮盒設計的「迪士尼米奇與好友系列賀年炮仗禮盒，還有迪士尼米奇與好友系列賀年什錦蛋卷禮盒。

迪士尼米奇與好友系列賀年炮仗禮盒每盒$298，載有米奇造型的迷你亞嫲糖年糕、米妮造型的迷你椰汁糖年糕、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖、歡樂笑口棗及鬆化香酥角

迪士尼米奇與好友系列賀年什錦蛋卷禮盒$92，內含鬆脆可口的特濃朱古力蛋卷及牛油蛋卷。

消費著數優惠

即日起至2025年1月27日期間親臨奇華全線分店（香港國際機場分店除外）正價消費滿港幣248元正／澳門幣260元正，即可獲贈價值港幣50元正／澳門幣50元正現金禮券；奇華Fans會員購買賀年產品正價滿248元正，更可獲贈一套四款設計精美的賀年熊貓揮春。數量有限，送完即止。

售賣點︰即日起至2025年1月27日（奇華餅家全線分店）或2025年1月上旬至1月20日（奇華網店）

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