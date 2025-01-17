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17/01/2025

【FOCUS】GDP升5%首破130萬億，人口降+收入緩添憂

#房地產 #勞動人口 #GDP #工業生產 #消費 #居民收入 #中國經濟
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　　中國去年9月24日起出招的增量刺激「組合拳」，將首三季節節走低的5.3%、4.7%、4.6%的GDP增速，一舉拉升至第四季的5.4%（預期：5%），令全年「增長5%左右」的目標順利完成。減息、降準、以舊換新等政策助力下，消費、地產、工業各有亮點，但GDP總量首次突破130萬億大關的同時，人口、收入不乏隱憂。

 

消費刷新紀錄，房價逐步回穩

 

　　最高層就全年經濟社會發展目標的口風，從去年10月的「努力實現」轉為11月的「有充分信心」，全年成功「保5」的關鍵，當推錄6個季度最高增速的第四季表現。

 

　　功臣之一是工業，12月規模以上工業增加值按年增6.2%（預期：5.4%），錄8個月最高，背後是設備更新政策以及「搶出口」效應帶動工廠開足馬力生產。

 

【FOCUS】GDP升5%首破130萬億，人口降+收入緩添憂

12月一線城市新建商品住宅銷售價格按月漲0.2%，為2023年6月以來首次。

 

　　功臣之二是消費，全年社會零售額48.8萬億元、全年家電和音像器材零售額1.03萬億、12月汽車類零售額5663億元，齊刷新歷史紀錄。

 

　　功臣之三是房地產，儘管全年新建商品房銷售面積、銷售額連跌三年，從2021年頂峰時的16.1億平米及17萬億元，縮水至2024年的9.7億平米及9.7萬億元，但12月40重點城市新樓銷售面積、銷售額卻錄按年增0.3%、4.1%。同時　，12月一線城市新建商品住宅銷售價格按月漲0.2%，為2023年6月以來首次。

 

15至59歲勞動人口減少683萬

 

　　國統局定調去年經濟穩中有進、明顯回升，但就不諱言國內需求不足、部分企業生產經營困難、經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。

 

　　挑戰之一，首當其衝是總人口連跌三年，且15至59歲適齡勞動人口按年減少683萬，60歲以上人口佔比再升0.9個百分點至22%。挑戰之二，盡管去年全國居民人均可支配收入實際增長5.1%，但不計大流行剛爆發的2020年及實施疫情嚴格管控的2022年，增速其實為過去20年最低。

 

　　國統局的全國居民五等份收入分組並顯示，六成居民人均可支配收入月均低於3000元，其中，「低收入組」、「中間偏下收入組」，人均可支配收入月均分別僅為795元、1800元。

 

【FOCUS】GDP升5%首破130萬億，人口降+收入緩添憂

國統局數字顯示，「低收入組」、「中間偏下收入組」，人均可支配收入月均分別僅為795元、1800元。

 

　　鑑於此，國家發改委近日提出，將以支持更多勞動者以技能提升帶動崗位收入提升，千方百計拓寬農民增收渠道，適當提高退休人員基本養老金和城鄉居民基礎養老金等方式，促進居民增收減負。2025年，內需消費能否成為關稅衝擊的緩衝，房地產又能否延續四季度的復甦，「收入」二字正是關鍵。

撰文：金子安

 

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