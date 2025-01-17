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17/01/2025

球迷盲撐，曼聯無運行；槍手傷鋒，攻維拉乏力

#利物浦 #阿仙奴 #足球
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　阿仙奴週中贏波，趁利物浦和波失分，拉近了一點距離。作為槍手粉絲固然開心，但對於利物浦的粉絲來說，也不是天塌下來。

 

　　不過，聯賽是長途作戰，未到最後都未分勝負，所以粉絲不能開心得太早，更不被一場勝利沖昏頭腦。

 

Opta數據顯示，阿仙奴對上一次不敵big 6，已經是630日前對曼城，最近17場面對big 6取得10勝7和的成績，這或者是槍手唯一可以爭冠的理據了。

 

　　被勝利沖昏頭腦的，說的就是曼聯的粉絲。

 

　　即使已經跌到下半板第15位，但居然粉絲們都覺得今季贏了曼城、逼和利物浦，已經通宵慶祝，像完成了本季任務，即使到頭來降班也沒所謂。

 

　　這種阿Q精神，已經不止是盲目，簡直是難以置信。

 

昨晚曼聯80分鐘的時間都落後，而且對手是修咸頓，還要靠一個小將的神奇演出才反勝，莫非曼聯的粉絲覺得這樣的結果值得高興？

 

　　作為粉絲，應該理智看比賽；踢得好固然需要讚賞，但踢得不少，就不應該盲目支持，適當的批評是球員和球隊進步的動力。如果每一次都盲目支持，球員和球隊怎會繼續前進？

 

　　曼聯過去幾年不斷沉淪，但球迷居然可以為了一場對曼城的勝仗而高興得有如捧杯一樣，這種心態，只是自我催眠。

 

　　所以曼聯請來艾摩廉，到底是否有料？抑或正如上星期所講，他背後另有盤算？還是要等下季才見真章。

 

　　但換領隊的確是個立竿見影的方法，例如樸達入主韋斯咸後，周中贏波，而且表現得頭頭是道，粉絲固然收貨。

 

樸達之所以被韋斯咸聘用，除了以往帶隊的成績之外，其培養青訓球員亦非常出色，韋斯咸就是這樣請樸達提拔年輕球員，為未來賣人鋪路。

 

　　而莫耶斯重返愛華頓，雖然首場落敗，但相信以他的英超經驗，以及對愛華頓的熟悉程度，要帶領球隊護級，機會很大，粉絲一定可以安心。

 

　　反而李斯特城聘請雲尼斯達萊，是否一步好棋？有待觀察。畢竟他在曼聯擔任臨時領隊時間短，球員只是自由發揮，加上本身球隊的質素比李斯特城高，雲尼斯達萊能否將這隊只屬二線的球隊留在英超，充滿疑問，粉絲不應高興得太早。

 

愛華頓今季最大問題是攻力嚴重不足，連同1球不敵維拉，今季已經有11場聯賽無入球。賽後莫耶斯也表示，自己沒有魔法。如果要護級，就需要簽入前鋒解決攻力不足的問題。

 

　　粉絲對球隊是重要資產，被粉絲離棄固然可悲；但粉絲若只懂得盲撐，而不知道糾正球會的失誤，球隊就只會跌入萬劫不復的深淵。

 

本週焦點

 

　　阿仙奴主場迎戰維拉，兩隊近期都踢得不俗，但主隊今季主場優勢明顯，有望繼續搶分，追近與利物浦的距離。

 

　　維拉今季最大的問題是傷兵，尤其後防不斷換人，導致防守不穩，失球多達32個，場均失球多達1.5個；第二是要踢歐聯，導致戰線拉得太長，球員質素所限，未能維持高水準演出。

 

同樣面對攻力不足，維拉已經率先簽入多蒙特的前鋒馬倫增強實力，此子今季並非必然正選，但都攻入12球，實力應該不俗。反觀阿仙奴，至今仍是只聞樓梯響，加上前鋒受傷，買人刻不容緩。

 

　　面對阿仙奴急於搶分，維拉今場作客一定會守，上季也曾經在次輪憑穩守突擊，讓槍手失分，最終失落冠軍。

 

　　不過今季的維拉防守不力，恐怕難擋兵工廠，加上阿仙奴主場優勢，有望全取三分。

 

 

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