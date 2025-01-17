打破AI開發門檻！AI超級電腦3,000美元即可入手，NVIDIA Project Digits顛覆AI研發生態！

如要研發類似OpenAI GPT的大型語言模型，一是你的公司內部已架設大型電腦叢集，內置逾萬顆AI晶片執行平行運算，一是租用昂貴的AI雲端平台進行遠距運算，所以開發門檻極高。但NVIDIA Project Digits的誕生，卻可以完全扭轉此局面——這是一部定價只需3,000美元的AI超級電腦，其運算力足以運行基礎的大型語言模型，讓資金有限的AI研究員和學生都可以投入AI研發。究竟Project Digits的效能有多強？對未來AI、甚至電腦市場會帶來甚麼衝擊呢？

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GPU+CPU的AI超級晶片GB10

在全球最大消費電子展CES 2025的主題演講上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳除發表了上期提及的世界基礎模型Cosmos外，還展示了機身小如 Mac mini 般的個人AI超級電腦Project Digits，定價更低至3,000美元（約23,400港元）。黃氏豪言：「每位數據科學家、AI研究人員和學生的桌上都可以放置一部AI超級電腦，讓他們一起參與並塑造AI時代。」

它的核心是GPU與CPU高效結合的GB10 Grace Blackwell超級晶片：Blackwell GPU內建CUDA核心與第五代Tensor核心，能夠加速AI運算；Grace CPU則坐擁20個高效能Arm核心，跟GPU協同運作，提供每秒高達100兆次的運算力。兩者透過NVIDIA的獨門技術NVLink-C2C連接起來，實現晶片間的高速互聯。

黃仁勳用3根手指捏著GB10超級晶片，揚言這是NVIDIA製造過最小Blackwell架構晶片。（圖片來源：翻攝NVIDIA官方YouTube影片）

運算力可支撐舊版ChatGPT運算

每部Project Digits均配備128GB的統一記憶體，可讓CPU與GPU共享記憶體，提升處理速度；又擁有4TB的NVMe快閃儲存空間，能夠加快數據讀寫速度，優化模型訓練與執行效率。因此，其整體運算力足以支撐規模達2,000億參數的模型訓練與推論（按：2022年底發表的ChatGPT，其GPT-3.5模型的參數量為1,750億）。若要開發更大規模的模型，用戶可以通過ConnectX網絡把兩部Project Digits串聯起來，運行高達4,050億參數的模型。

Project Digits採用Linux核心的《NVIDIA DGX》作業系統，並預載《NVIDIA AI Enterprise》軟件平台，既支援主流的AI開發技術框架如PyTorch或Python，又整合了NVIDIA NeMo框架和RAPIDS數據科學庫。這使得在Project Digits上創建的AI模型原型，能夠無縫部署到NVIDIA自家的DGX Cloud、或其他採用Grace Blackwell架構的雲端平台或數據中心上。

黃仁勳在CES 2025主題演講上，一邊單手捧著小巧的Project Digits，一邊說道它可以讓全球每位數據科學家、AI研究人員和學生，都能擁有自己的AI超級電腦，共同塑造AI時代。（圖片來源：翻攝NVIDIA官方YouTube影片）

適合部署到中小企業或大專院校

作為一款定位為「個人電腦」的AI運算設備，Project Digits只需普通電源插座即可運作，擺脫以往超級電腦高耗能的限制，故此可以部署到一般的中小企業或大專院校，讓這些資源受限的機構可以避免長期依賴AI雲端服務所帶來的財務壓力、以及可能產生的私隱問題。

事實上，NVIDIA已將學生和教育機構鎖定為Project Digits的目標市場之一。這不僅有助於其擴展產品生態圈，還能通過支持下一代 AI 人才的培養來穩固其市場領導地位。NVIDIA表示，Project Digits將於2025年5月透過合作夥伴發售。

可能為進軍桌面CPU市場鋪路

Project Digits的發布，也被市場解讀為NVIDIA可能進軍桌面電腦CPU市場的布局訊號。GB10 超級晶片中的CPU部分，是由輝達合作夥伴聯發科（MediaTek）所設計，不僅能滿足AI運算需求，還可以透過Windows Sub System for Linux技術跟《Windows》作業系統無縫整合，具有執行桌面應用的潛力。

黃仁勳強調，所有NVIDIA的AI開發軟件都能在Project Digits上運行，這是一個可以擺放在辦公桌上的雲端運算平台。（圖片來源：翻攝NVIDIA官方YouTube影片）

華爾街諮詢機構Melius Research分析師本·賴茨（Ben Reitzes）指出，Project Digits可能是NVIDIA進軍PC處理器市場的第一步：未來Windows PC內的CPU與GPU，或許都可以由輝達一手包辦。

其實，自2023年10月以來，有傳言指NVIDIA對市場規模達500億美元（約3,900億港元）的PC處理器市場非常感興趣。內含Arm CPU的Project Digits面世後，更增加了傳言的可信性。被華爾街分析師問到有關傳聞時，黃仁勳回應道：「顯然我們有多項計劃（obviously we have plans）」，具體內容將會在未來公布。

輝達推CPU對x86陣營構成威脅

黃仁勳強調，聯發科都有自己的野心，除向NVIDIA供應CPU外，還可能會獨立推出自家的CPU，這是一個雙贏的合作局面。現場市場上適用於Windows PC的Arm CPU，唯有高通（Qualcomm）旗下的Snapdragon X系列，假如日後NVIDIA推出面向消費者市場的Grace CPU，再加上聯發科自推的CPU，WOA（Windows on Arm）陣營勢必變得更加壯大，給AMD與Intel的x86架構造成極大壓力。由此看來，2025年將會是Arm與 x86兩大架構競爭的關鍵時刻。

NVIDIA Project Digits 不僅是一款革命性的個人 AI 超級電腦，還可能成為其進軍桌面處理器市場的重要試金石。假如NVIDIA能成功利用Project Digits的技術優勢，將其延伸至桌面 CPU 和消費級市場，則其市場份額和影響力將進一步擴大。這將是 AI 運算與桌面運算市場的一次重要融合，也將為未來數碼時代的技術發展奠定新基準。