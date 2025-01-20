  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

20/01/2025

金蛇銜財

#政政經經 #財金大勢 #金蛇銜財 #中美關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　蛇年將至，投資界十分懼怕美總統特朗普這巨蟒會死纏爛打中國，但如特朗普是金蛇又如何？我契女日前製作了個新年揮春「金蛇銜財」，真合我意，故以之為此文題。

 

 

　　拜登是個盲目兼卑鄙政客，四圍點火、發動、鼓吹戰爭。政客是不計本，只求達一己之私。可惜行非正義事，定為世人唾棄，必然碰壁，想想拜登在任4年，在中東、烏克蘭扔了多少炸彈，竟然使五角大廈最近警告，美國彈藥短缺，難應付大戰，這戰當然是指與中國之戰。

 

　　特朗普之前的4年任期，只在貿易戰上扔「制裁」，但無扔熱戰炸彈，原因是商人會計成本，扔個導彈要化上百萬美元，收益為何？無，骨子裏是商人的特朗普會怎取捨？

 

　　「大利大幹，小利小幹，無利不幹」這是中國開放後，中國商家口頭禪。古今中外的商家都是向錢看，「天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往」，特朗普何不然。

 

　　No Money No Talk，如有Money就可Talk啦！故特朗普於上周五（17日）就與國家主席習近平通話，談及貿易盈餘、芬太尼（毒品）、TikTok、烏克蘭危機、巴以衝突等問題。特朗普期望兩人能一起解決許多問題，兩人將盡一切努力讓世界更加和平與安全。這不正是巨蟒變金蛇？

 

　　金蛇不是金豬，金豬是烤熟了的，動不得，但金蛇仍有攻擊性，這是蛇的本能，所以8年前特朗普莽行突發貿易關稅戰後，中國就已「備戰」了。特朗普祭出關稅，中國就祭出「持久戰」抗衡。

 

　　中日戰爭初期，中國敗陣，其時有兩種觀點：1. 中國必亡，2. 中國速勝。毛澤東於1938年寫了《論持久戰》，指出中國最後必勝，其中一個重要前題是中國要調動其生產力，使中國強大，另兩個前題是國際友人支持，和日本國內人民反對。

 

　　中國近8年就努力經營自身生產力，把部分生產力移去國外，支援芯片業和新能源業的發展，實行製造業4.0計劃。成效之一，是美國芯片公司要將成熟制程芯片要削價向中國傾銷。

 

　　外交上夯了東盟、南南、中亞、南美的外交、商貿關係；開拓144小時免簽證，方便外國人到中國看看，認識敵對國對中國抹黑的不實，國外網主為中國說正面話，影響之大難以想像，其中一個是拜登政府要關閉TikTok，結果就產生「TikTok」難民潮，湧往中國的小紅書，一度使小紅書爆紅，要急擴容。

 

　　毛澤東《論持久戰》中國終勝的3個前題，是少了一個，就是金融戰。這是1938年時沒有的，但今時就有，中國怎應付？

 

　　2024年9月24日，人行聯同眾部委舉行發布會，謂會平穩及發展中國金融，不少人只當阿爺托市，中港股市曾升了一陣子，但就因阿爺的「撒錢」不繼，而回跌下來。

 

　　阿爺要平穩、要發展的金融，又怎只限於股市，更重要的是發展中國債市，穩定匯率，發展股市中的長期投資者，這些政策都在近日陸續推出了，但要真正啟動，還要得2025年3月人大及相繼的會議，會動用多少錢而始實行。

 

　　筆者估計今次人大及相繼會議，都會批准、通過，因為是持久戰的一個環節，要為「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」作好準備。

 

　　要作這準備，因為美國新財長斯科特。貝森特是索羅斯頭馬，是知名對沖基金經理，他參與了1992年狙擊英鎊的行動，使英鎊大貶值。他會不會狙擊人民幣？不知，但筆者估計特朗普會勒住他。但如特朗普一旦容他狙擊人民幣又如何？還是那句：「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」人行的獵槍為何？

 

　　金融戰的彈藥是貨幣，人行已多次言明在2025年會寬貨幣供應，可以看成是美國的QE，這會否帶來又係貶值？近日人行有個發布會，明言短期內匯率不確定性上升，中期內可能階梯式貶值，市場認為美元兌人民幣匯率7.35如被突破，下位是7.4。

 

　　縱有階梯式貶值，人行仍明確寬鬆立場不變。從歷史角度，匯率值加大時，不妨礙貨幣寬鬆措施，如2016至2019年時有降準，2022年以後有減息的貨幣寬鬆，都是在人仔有貶值壓力時推行，這是因為中國金融市場仍未對外全開放，故對於匯率與利率(即貨幣寬鬆)，要「以我為主」(即是由我揸Fit)，只要同時兼顧內外均衡。

 

　　要兼顧內外均衡，2024年8月以來央行分別創設了國債買賣、買斷式逆回購、SFISF三大公開市場業務工具：

 

　　1. 國債買賣(2024年8月以來)：創新基礎貨幣投放方式「過戶且出表」。淨買入國債會直接導致央行資產負債表對中央政府債權科目增加。

 

　　2. 買斷式逆回購(2024年10月以來)：創新基礎貨幣投放方式「過戶但不出表」。買斷式逆回購交易過程中標的資產「過戶但不出表」，會導致託管量數據發生變化，但不影響央行資產負債表對政府債權科目；對其他存款性公司債權科目發生變化，與OMO、MLF等傳統工具記帳相同。

 

　　3. 證券、基金、保險公司互換便利(SFISF，2024年10月以來)：沒有基礎貨幣投放，不存在「擴表」，實際操作或屬於表外工具。由於對在SFISF操作中借出的國債或互換央票，利息仍歸央行所有，所有權不發生轉移，因此推測SFISF不影響央行資產負債表。從實際操作情況來看，2024年10月份發行第一筆500億元人民幣央行互換票據，但央行資產負債表債券發行科目並未有對應變化，互換過程或為表外記帳(若以央票換權益資產，體現為其他資產+、債券發行+；若以國債換權益資產，體現為其他資產+、國債-)，對於基礎貨幣等沒有影響。

 

　　以上操作，目的只有一個，要穩匯時亦可保持貨幣放寬，這便有利A股。

 

　　市場擔心近日資金緊，但從圖一和圖二看，人行在春節期總會有所管理，2024年12月16日，中國人民銀行黨委召開會議強調，實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準減息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，落實好支持資本市場穩定發展的兩項貨幣政策工具，維護金融市場穩定。

 

 

　　人行在金融事務上已明確要穩，A股市場便可放心。

 

　　特朗普上周五致電習近平，是釋放善意，中美有得傾，有分歧，但又有合作，「金蛇銜財」有所期。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#政政經經 #財金大勢 #金蛇銜財 #中美關係
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜日央行議息在即 日圓「5算」不再？｜美元...

20/01/2025 14:05

貨幣攻略

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk