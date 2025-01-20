今年可能是地盤意外的高危年？

年近歲晚，家家戶戶都準備好歡度佳節，但至少有25名建造業工人在去年意外身亡，代表著有25個家庭今年已經團圓無望。令人感到氣憤的是，社會各界早已清楚了解致命意外的肇因及深層次問題，且香港擁有先進的建築技術，並已引入智慧工地的人工智能監控系統，但無奈總是無法遏止致命意外，每年仍有約20宗意外發生。

筆者對於建造業了解不深，但亦都明白行業陋習甚多，政府已先後採取多項措施，明顯作用不大。目前建造業不景氣，行業管理層及工人都有可能為了追業績而忽視安全措施，今年有可能發生更多地盤意外，所以政府應該痛定思痛，及早採取斷然措施，保障建造業工人的人身安全。

政府去年10月修訂「竹棚架工作安全守則」，但看來無法阻止事故發生。(Shutterstock)

筆者並非無的放矢，剛踏入2025年，建造業已發生兩宗嚴重意外，慶幸無工人死亡，但仍有多人身受重傷，包括在啟德醫院地盤發生的棚架倒塌事件，諷刺的是，政府剛在去年10月修訂「竹棚架工作安全守則」，已經加強了安全要求。不過，早兩個月發生的事故，就「無咁好彩」，據工會資料，在去年的11、12月，就連續發生多宗地盤意外，導致8位工人死亡，令人觸目驚心，而連續的意外亦為社會響起警號。

有知情人士分析，由於建造業不景氣，承辦商、工人都可能為了趕及完成工作，或為了減輕工程成本，難免對安全意識有所鬆懈，自然增加意外的機會率。地盤意外成因錯綜複雜，短時間內全面糾正是天方夜譚，但面對目前嚴峻的局面，未來一年必須大力巡查，發現違規必定嚴懲，盡力預防意外發生。

法庭對引發工業意外的處罰過輕，應檢討量刑標準。(Shutterstock)

業界其實早已總結經驗，清楚知道意外的成因，包括法庭判罰欠阻嚇力、工程過於趕急、行業外判太多及價低者得的不良風氣、工人為方便而不理安全守則、政府巡查力度不足等等。然而，最令筆者費解的是，為何法庭處罰會過輕。有工會曾作出統計，平均只罰款數萬元，實際起不了阻嚇作用。所以政府於2023年修改法例，將最高罰款大幅增加至1000萬元，但去年4月法庭就首次引用新例檢控的一宗致命工業意外，只判僱主罰款5萬元。希望法庭能檢討量刑標準，以向社會發出正確的信息。