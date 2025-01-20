澳門美高梅｜兩間酒店共十多間餐廳齊齊推出賀年美食：金蠔髮菜豬脷燒賣、新春盆菜、法式新春套餐$288起

不少香港人都喜歡農曆年去澳門玩一兩日，人多車少，加上大時大節很多餐廳食肆不是超多人就是無開門，所以最好就是留在酒店開餐！澳門兩間MGM酒店——澳門美高梅及美獅美高梅共十多間餐廳各自都推出賀年美食，主流絕對是傳統中菜，但亦有具創意西餐，當然少不了MGM人氣的自助餐，揀啱最好盡快訂位，特別是人多的話，一枱難求！

農曆年跟家人朋友團聚，最適合就是食盆菜，澳門美高梅「金殿堂」及美獅美高梅「淳」都會於1月20日至2月4日供應「新春聚寶盆菜」，選用六頭鮮鮑魚、海參、花膠、元貝等名貴食材，價錢由澳門幣1,980元起。連續三年蟬聯「黑珍珠一鑽餐廳」的「金殿堂」，更推出多款精緻的嶺南菜迎接農曆新年，包括選用新鮮鮑魚和雞肉，配以多款顏色鮮豔的蔬菜和配料，象徵豐收和喜慶的「錦繡八彩鮑魚手撕脆皮雞」。

「金殿堂」和「淳」於1月20日至2月4日推出傳統新春盆菜，價錢由澳門幣1,980元（6位用）起。

「淳」於1月29日至2月4日期間供應新春開運限定點心，包括好意頭的「金蠔髮菜豬脷燒賣」。

西餐方面，選擇更多，美獅美高梅的「雅吉」以法餐技藝創意呈獻亞洲料理酒館的新概念，嚴選時令食材與亞洲風味巧妙結合，推出驚喜十足的的農曆新年晚餐套餐，包括寓意長壽的「扇貝柚子麵」和年年有餘的「南極犬牙魚」等特色菜餚，價格為每位澳門幣988元。肉類愛好者必訪的「盛焰」特意炮製「農曆新年極尚鐵板秀」，讓賓客細嚐產自各地的頂級和牛，犒賞自己和摯愛，價格為每位澳門幣2,588元。另外，「濤岸」則會於1月20日至2月4日供應新春自助午餐，成人每位澳門幣688元。

至於澳門美高梅，別具20世紀30年代法式小酒館優雅風情的「寶雅座」，由星級名廚Olivier Elzer擔任餐廳顧問，於1月29日至2月4日期間推出限定套餐，包括「和牛他他」、「紅酒燉牛肉」和「藍鑽蝦沙律」等美饌，午餐每位澳門幣288元起，晚餐每位澳門幣428元起。

「濤岸」於農曆新年期間推出一系列蛇年節慶美饌。

佳節親子蛋糕工作坊

如果有小朋友同行，可以於美獅美高梅「動手」喜迎新春，「視博茶點」將於初一至初五下午推出「杯子蛋糕裝飾工作坊」，小朋友可以盡情發揮創意，將杯子蛋糕裝飾成獨一無二的藝術品，共享快樂親子時光。工作坊收費為每位小童澳門幣200元。凡於美高梅旗下餐廳消費並出示當天消費單據，即可享工作坊半價優惠；每張消費單據最多可優惠2位兒童（12歲或以下兒童方可參加）。

「視博茶點」於農曆新年推出「杯子蛋糕裝飾工作坊」。

聯乘「中國糖王」推出別致糕點禮盒

繼美高梅與屢獲國際殊榮「中國糖王」周毅攜手推出「殿『糖』雕塑藝術特展」後，再度以翻糖雕塑和中華工匠精神為靈感，推出「美獅嚐藝殿糖禮盒」。禮盒內含四款造型別緻的中式花茶風味軟糖，清香甘甜，最適合與親朋好友分享細嚐，售價為澳門幣168元起。

「美獅嚐藝殿糖禮盒」內含四款造型別緻的中式花茶風味軟糖。

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