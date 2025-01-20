  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

20/01/2025

澳門美高梅｜兩間酒店共十多間餐廳齊齊推出賀年美食：金蠔髮菜豬脷燒賣、新春盆菜、法式新春套餐$288起

#賀年美食 #澳門美高梅 #澳門酒店 #美獅美高梅 #澳門美食 #盆菜 #travel news #去旅行 #黑珍珠餐廳 #MGM #澳門
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　不少香港人都喜歡農曆年去澳門玩一兩日，人多車少，加上大時大節很多餐廳食肆不是超多人就是無開門，所以最好就是留在酒店開餐！澳門兩間MGM酒店——澳門美高梅及美獅美高梅共十多間餐廳各自都推出賀年美食，主流絕對是傳統中菜，但亦有具創意西餐，當然少不了MGM人氣的自助餐，揀啱最好盡快訂位，特別是人多的話，一枱難求！

 

　　農曆年跟家人朋友團聚，最適合就是食盆菜，澳門美高梅「金殿堂」及美獅美高梅「淳」都會於1月20日至2月4日供應「新春聚寶盆菜」，選用六頭鮮鮑魚、海參、花膠、元貝等名貴食材，價錢由澳門幣1,980元起。連續三年蟬聯「黑珍珠一鑽餐廳」的「金殿堂」，更推出多款精緻的嶺南菜迎接農曆新年，包括選用新鮮鮑魚和雞肉，配以多款顏色鮮豔的蔬菜和配料，象徵豐收和喜慶的「錦繡八彩鮑魚手撕脆皮雞」。

 

「金殿堂」和「淳」於1月20日至2月4日推出傳統新春盆菜，價錢由澳門幣1,980元（6位用）起。

 

「淳」於1月29日至2月4日期間供應新春開運限定點心，包括好意頭的「金蠔髮菜豬脷燒賣」。

 

　　西餐方面，選擇更多，美獅美高梅的「雅吉」以法餐技藝創意呈獻亞洲料理酒館的新概念，嚴選時令食材與亞洲風味巧妙結合，推出驚喜十足的的農曆新年晚餐套餐，包括寓意長壽的「扇貝柚子麵」和年年有餘的「南極犬牙魚」等特色菜餚，價格為每位澳門幣988元。肉類愛好者必訪的「盛焰」特意炮製「農曆新年極尚鐵板秀」，讓賓客細嚐產自各地的頂級和牛，犒賞自己和摯愛，價格為每位澳門幣2,588元。另外，「濤岸」則會於1月20日至2月4日供應新春自助午餐，成人每位澳門幣688元。

 

　　至於澳門美高梅，別具20世紀30年代法式小酒館優雅風情的「寶雅座」，由星級名廚Olivier Elzer擔任餐廳顧問，於1月29日至2月4日期間推出限定套餐，包括「和牛他他」、「紅酒燉牛肉」和「藍鑽蝦沙律」等美饌，午餐每位澳門幣288元起，晚餐每位澳門幣428元起。

 

「濤岸」於農曆新年期間推出一系列蛇年節慶美饌。

 

佳節親子蛋糕工作坊

 

　　如果有小朋友同行，可以於美獅美高梅「動手」喜迎新春，「視博茶點」將於初一至初五下午推出「杯子蛋糕裝飾工作坊」，小朋友可以盡情發揮創意，將杯子蛋糕裝飾成獨一無二的藝術品，共享快樂親子時光。工作坊收費為每位小童澳門幣200元。凡於美高梅旗下餐廳消費並出示當天消費單據，即可享工作坊半價優惠；每張消費單據最多可優惠2位兒童（12歲或以下兒童方可參加）。

 

「視博茶點」於農曆新年推出「杯子蛋糕裝飾工作坊」。

 

聯乘「中國糖王」推出別致糕點禮盒

 

　　繼美高梅與屢獲國際殊榮「中國糖王」周毅攜手推出「殿『糖』雕塑藝術特展」後，再度以翻糖雕塑和中華工匠精神為靈感，推出「美獅嚐藝殿糖禮盒」。禮盒內含四款造型別緻的中式花茶風味軟糖，清香甘甜，最適合與親朋好友分享細嚐，售價為澳門幣168元起。

 

「美獅嚐藝殿糖禮盒」內含四款造型別緻的中式花茶風味軟糖。

 

澳門美高梅、美獅美高梅

查詢或訂座：（853）8802 3888

網址：按此

 

《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#賀年美食 #澳門美高梅 #澳門酒店 #美獅美高梅 #澳門美食 #盆菜 #travel news #去旅行 #黑珍珠餐廳 #MGM #澳門
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜日央行議息在即 日圓「5算」不再？｜美元...

20/01/2025 14:05

貨幣攻略

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk