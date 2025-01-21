農曆新年穿搭｜新春穿搭指南：百搭色彩與層次感，展現內斂高雅品味

現今大家都更傾向低調的個人風格，街上已鮮見「行走的利是封」式穿搭。正好2025年度色彩「Mocha Mousse 摩卡慕斯」出現，這種百搭不造作的溫暖棕色調，大家可以將其成為CNY穿搭主色來呈現內斂且品味高雅的外觀！四天穿搭已備，請按時運用：

【年廿九】大概會有提早下班的機會，相信是日氣氛輕鬆愉快，期待晚上全家團聚一同享用豐富的年夜飯！

色彩方向：啡棕色＋米色、金色

穿搭建議：

女：啡棕色的針織、外套、靴及手袋，配搭米色連身裙；或米白色外套作重點，以不同深淺啡棕色貫穿整個造型，再加上金色配飾，讓整體造型既典雅又具現代感。

男：深啡棕色外套、卡其色長褲及啡色鞋，配搭米色針織襯衫（內裏可以再加恤衫）； 或以米白高領毛衣配搭啡棕色長褲，兩者都能保持斯文氣質而不失時尚風範。

【年初一】是拜年和祝福的一天，必須精神奕奕地向親朋送上祝福！

色彩方向：啡棕色 + 橙色／黃色

穿搭建議：

女：啡棕色大衣、內搭、圍巾及短靴，配搭雞蛋黃或芒果黃色針織上衣，不論是牛仔或皮裙/褲都非常合適，讓您顯得元氣滿滿！

男：啡棕色外套及長褲，以芥末黃T恤加上大地色系恤衫，不會過於鮮豔又不失過年喜慶感。如不抗拒鮮豔色的話，更可以選擇橙色的毛衣配搭牛仔，簡約卻不失節日氛圍。

【年初二】通常是拜訪親朋好友的日子，穿著宜體面舒適。

色彩方向：啡棕色 + 粉紅色／粉藍色

穿搭建議：

女：啡棕色大衣，配搭粉紅色針織上衣及同色輕便鞋，白色褲及手袋互相呼應，是溫婉又顯年輕的穿搭；想跳脫活潑一點，上衣或外套可選擇亮粉紅色，加上牛仔褲立即整體呈現活力感。

男：選擇粉藍色恤衫及針織上衣，配搭啡棕色格仔西裝褸／粗冷毛衣及同色休閒鞋，充滿文化氣息的拜年穿搭。

【年初三】傳統上認為是「赤口」日，這一天通常不適合拜年，不少人會前往祈福或到郊外走走，是日穿搭輕鬆時尚！

色彩方向：啡棕色 + 灰色

穿搭建議：

女：灰色長褲加啡棕色配飾，米灰色針織毛衣配搭白色T恤；或以啡棕色長褲更是百搭單品，穿上炭灰色上衣及淺灰中褸，舒適自在。

男：淺灰關領針織內襯休閒格子恤衫，啡棕色長褲及同色輕便鞋；或以啡棕色樽領及羽絨背心，配搭灰色長褲營造出輕鬆休閒的氛圍。

希望以上穿搭指南能幫助您在新年期間展現氣質，迎接美好新一年。祝各位蛇年順心！